Publicitātes foto

Tumšajā laikā uz ceļiem biežāk izskrien meža dzīvnieki. Kā rīkoties, ja piedzīvota auto sdursme ar dzīvnieku? Ieteikt







Tumšajā periodā uz ceļiem biežāk parādās meža dzīvnieki, un diemžēl neizbēgami notiek auto sadursmes ar tiem. Kāda ir pareiza autovadītāja rīcība, ja gadījies saskrieties ar meža dzīvnieku, to notriekt? Vai par notikušo jāziņo, un kādi nosacījumi jāņem vērā attiecībā uz auto apdrošināšanu? Kā mazināt risku rasties šādām sadursmēm? Jautājām Latvijas Apdrošinātāju asociācijai.

Reklāma Reklāma

Ko darīt pēc sadursmes

“Ja notikusi sadursme ar mežazvēru, mājlopu vai mājdzīvnieku, pirmkārt, autovadītājam jāapstājas un par negadījumu jāinformē policija, zvanot uz tālruni 110, tālrunis strādā visu diennakti. Nepieciešamības gadījumā operators nodos informāciju arī Valsts meža dienestam, kas parūpēsies par dzīvnieka novākšanu no ceļa,” skaidro Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) sekretāre Sandija Šaicāne.

Nedrīkst traumēto vai bojāgājušo dzīvnieku atstāt uz ceļa braucamās daļas vai vest prom. Autovadītājs drīkst pamest avārijas vietu tikai tādā gadījumā, ja dzīvnieks pēc sadursmes nav nopietni cietis, ir aizskrējis un ja transportlīdzeklim nav nodarīti tādi bojājumi, kuri liedz tam turpināt ceļu.

Kas jāzina par apdrošināšanu

Ja cietušajam auto ir KASKO apdrošināšana, iespējami ātrāk jāsazinās ar savu apdrošinātāju, kas ieteiks turpmāko rīcību: kā jāfiksē negadījuma vieta, kādi dokumenti būs jāiesniedz, kur jāvēršas, cik ilgā laikā.

Apdrošinātāji parasti nosaka vairāku dienu termiņu, kad jāpiesaka KASKO gadījums, auto jāatrāda apdrošinātāja ekspertiem vai servisam, lai noteiktu zaudējumus, sastādītu tāmi un vienotos par turpmāko rīcību. Daļai apdrošinātāju ir arī diennakts palīdzības tālruņi.

KASKO izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja sadursmē ar dzīvnieku transportlīdzeklim radušies bojājumi neatkarīgi no dzīvnieka izmēra. Ja saziņa ar apdrošinātāju konkrētajā laikā nav iespējama, fotogrāfijās jāfiksē notikuma vieta, iesaistīto un transportlīdzekļa stāvoklis un bojājumi, cik tie redzami.

Mēdz gadīties, ka tumsā, apskatot auto pēc nelielas sadursmes ar dzīvnieku, bojājumus nemana, bet vēlāk, piemēram, dienasgaismā, tomēr tos konstatē. LAA pārstāve stāsta, ka atlīdzību var pieteikt arī vēlāk, informējot par apstākļiem, kādos noticis negadījums. Tomēr labāk uzreiz pēc negadījuma pārliecināties pie sava apdrošinātāja, vai bez policijas iesaistes var iztikt, ja, piemēram, dzīvnieks bijis maziņš un bojājumi ir nelieli vai arī zvērs aizmucis mežā. Dažiem apdrošinātājiem ir nosacījums, ka par jebkuru sadursmi ar dzīvnieku jāinformē policija. To vērts noskaidrot pie sava apdrošinātāja un paturēt prātā.

Apdrošināšanas atlīdzība jāizmaksā arī tad, ja sadursme ar mežazvēru notikusi posmā, pirms kura bijusi brīdinājuma zīme – Savvaļas dzīvnieki. Protams, autovadītājam jābūt īpaši piesardzīgam šajā brīdinājuma zonā, taču arī, ievērojot visus noteikumus, sadursme ar dzīvnieku ir iespējama. Attiecīgi apdrošināšana ir spēkā arī šajos ceļu posmos. KASKO apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, ja auto saskrējies ne vien ar mežazvēru, bet arī mājdzīvnieku vai mājlopu.

Reklāma Reklāma

Ieteicams pārliecināties, kāds KASKO noteikumos paredzēts pašrisks attiecībā uz sadursmi ar dzīvnieku – daži apdrošinātāji piedāvā izmaksāt pilnu atlīdzību bez pašriska piemērošanas vienu reizi līguma darbības laikā.

Kā izvairīties no sadursmes ar dzīvnieku

Jāievēro noteiktais braukšanas ātrums un nepieciešamības gadījumā jābūt gatavam strauji bremzēt.

Noteikti jāievēro ātruma ierobežojuma ceļa zīmes posmos, kas brīdina par meža dzīvniekiem, – tās ir izvietotas posmos, kuros iespējama lielāka meža dzīvnieku aktivitāte. Kopumā braukšanas ātrums jāizvēlas atbilstīgi braukšanas situācijai un ceļa apstākļiem. Piemēram, ja ir mitrs ceļš, lapas uz tā, migla, var būt apgrūtināta ātra reakcija un ir potenciāli lielākas sadursmes iespējas, ja ātrums būs par lielu.

Sevišķi jāuzmanās rītausmā un krēslas stundās, īpaši piesardzīgiem jābūt ārpus pilsētas, mežmalās, netālu no ūdenstilpēm.

Braucot apgrūtinātas redzamības apstākļos, jāpārliecinās, vai auto lukturi ir tīri.

Riepām un riepu protektoriem jābūt piemērotiem braukšanas apstākļiem.

Iespējams izmantot īpašas svilpes (ultraskaņas) zvēru atbaidīšanai. Tās nodrošina, ka, auto braucot ar ātrumu virs 50 km/h, svilpes korpusam cauri plūstošais gaiss rada ultraskaņu, kas netraucē cilvēkiem, bet ir sadzirdama zvēriem. Skaņa ir dzīvniekam nepatīkama un mudina to doties no auto pretējā virzienā.

Dzīvnieku var mēģināt aizbiedēt ar skaņas signālu, bet nav ieteicams ieslēgt tālās gaismas, jo tās var dzīvnieku nobiedēt vēl vairāk.

Der zināt!

Dzīvnieku nodarītos zaudējumus transportlīdzeklim sedz sauszemes transportlīdzekļu jeb KASKO apdrošināšana. Taču jāņem vērā, ka tā ir brīvprātīga un to iegādājas tikai daļa iedzīvotāju. Tāpēc ar KASKO neapdrošināto transportlīdzekļu īpašniekiem šādu sadursmju nodarītie zaudējumi jāsedz pašiem. Jāsaprot, ka šādā gadījumā OCTA apdrošināšana nelīdzēs, jo neietver šāda veida risku apdrošināšanu.

Valsts policija informē – ja notikusi sadursme ar mežazvēru, par to jāziņo policijai, zvanot uz tālruņa numuru 110 jebkurā diennakts laikā. Policijas darbinieki informēs autovadītāju par tālāku nepieciešamo rīcību. Par notikušo jāziņo policijai arī tad, ja auto nav radušies bojājumi un sadursme notikusi ar mazu dzīvnieku.