Ģimenes ārstu asociācijas prezidente: Ja ārstam patiešām ir vēlme saprast pacientu, ne vienmēr valodas barjera būs lielākais šķērslis







Sabiedriskajos medijos parādījusies informācija, ka jaunie ārsti, kas nerunā krievu valodā nereti saskaras ar agresiju. Mainoties paaudzēm, sabiedrība mainās un krievu valodas zināšanas jaunajai paaudzei nav vairs tā stiprākā puse, kā tas bija padomju laikā dzimušajai paaudzei.

Tas zināmā mērā apgrūtina arī ārstēšanas iespējas, ja ārstu un pacientu šķir valodas barjera.

TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alise Nicmane-Aišpure uzskata, ka šis ir jautājums par komunikāciju un komunikācijas prasmēm.

“Mums ir praksē gan cilvēki no Turcijas, gan no Itālijas, gan no Francijas, gan te pat krievvalodīgi cilvēki. Gan arī cilvēki, kas atbēguši no Ukrainas. Jautājums ir par saprašanos.”

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente uzskata, ka tulki ir samērā tuva nākotne šajā jautājumā,

“Jo vairāk mēs būsim augstāk attīstīta valsts un pievilcīgāka ieceļotājiem, jo vairāk mums būs dažādās valodas medicīnā vajadzīgas un tulkus noteikti vajadzēs.”

Alise Nicmane-Aišpure uzskata, ja ārstam patiešām ir vēlme saprast pacientu, ne vienmēr valodas barjera būs lielākais šķērslis.

“Arī tas pacients, kas runā tikai krieviski, viņš jau redz, ka tas dakteris nerunā krieviski. Viņš mēģinās paskaidrot, pateikt… Tie cilvēki, kas te ir dzīvojuši gadu desmitiem, viņi tomēr var kaut ko arī latviski pateikt. Tā ir tāda savstarpēja saprašanās.”