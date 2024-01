“Tā ir pavēle. Tā ir armija. Skaidrs, ka tur ir jābūt arī kaut kādām sekām,” Sauka par iesaukšanu dienestā Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka dalās viedoklī saistībā ar jauniešu iesaukšanu Valsts aizsardzības dienestā (VAD).

Sauka stāsta, ka Rīgas Ekonomikas augstskolā tiek uzņemti studenti arī no Igaunijas. Kaimiņvalstī studenti pirms studiju uzsākšanas iet vienu gadu dienestā. Profesors Sauka min, ka igauņu studentiem ir visnotaļ laba attieksme pret iesaukšanu dienestā,

“Ja kaut kas līdzīgs būs Latvijā, tad es arī domāju mums būs līdzīga attieksme. Un neviens tur neuztrauksies.”

Arnis Sauka arī pozitīvi vērtē sodus par nepievienošanos dienestam.

“Tā ir pavēle. Tā ir armija. Skaidrs, ka tur ir jābūt arī kaut kādām sekām arī. Visur tā demokrātija tomēr nevar būt,”

profesors Sauka atgādina, ka kādreiz demokrātijas nebija vispār.

Arnis Sauka skaidro, ka lai arī Rīgas Ekonomikas augstskolā nav viegli iestāties, VAD nekādā veidā netraucē tam. Ja ir jaunietim ir jādodas dienēt Valsts aizsardzības dienestā, pēc gada Rīgas Ekonomikas augstskola viņu gaida atpakaļ.

Sauka atgādina, ka līdzīgi ir arī ar igauņu studentiem, “Viņi iestājas, mēs paspiežam rokas: Malači! Forši! Viņš saka, man jāiet armijā. Es gribētu iet tagad. Jā, labi. Mēs gaidām pēc gada. Un viņi nāk atpakaļ.”

Protams, tam ir arī trūkumi, “Ar matemātiku ir grūtības, kaut kas aizmirstās, bet ne jau viņi pilnīgi dumji paliek pa to gadu. Viņi nāk atpakaļ, viņi normāli iekļaujas un pabeidz. Tur nav nekādas korelācijas par to, ka viņi bijuši armijā to gadu,” tā profesors Arnis Sauka.