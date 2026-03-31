Somijas robežsargs pie žoga uz Somijas-Krievijas robežas.
Foto: REUTERS/SCANPIX

"Ukraina drīkst sevi aizstāvēt!" Somijas ārlietu ministre reaģējusi uz pēdējo dienu dronu incidentiem

10:15, 31. marts 2026
Somija nav pieprasījusi, lai Ukraina pārtrauc vai samazina uzbrukumus mērķiem Krievijā, neraugoties uz pēdējo dienu dronu incidentiem, apliecināja Somijas ārlietu ministre Elīna Valtonena.

“Ukraina drīkst sevi aizstāvēt. Mēs neizvirzām nekādas prasības Ukrainai par to, kādus mērķus tā cenšas ietekmēt Krievijā,” intervijā izdevumam “Yle” sacīja ministre.

Somijas iedzīvotājus nedrīkst pakļaut briesmām, tāpēc Somija izstrādā pretdronu aizsardzības sistēmu, kas varētu tikt nodota ekspluatācijā dažu mēnešu laikā, norādīja Valtonena.

Svētdien vairāki Ukrainas droni ielidoja Somijas gaisa telpā un nokrita valsts dienvidaustrumos.

Droni Somijā nonāca Krievijas elektroniskās karadarbības sistēmu darba rezultātā, pirmdien norādīja Ukrainas Ārlietu ministrija.

Kijiva atvainojusies Somijai par šo incidentu, apliecināja Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs

