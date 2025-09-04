#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ukraina tuvojas drošības garantijām, Krievija – Ziemeļkorejas atbalstam

4. septembris 2025
Ukrainas sabiedroto darbs pie drošības garantiju sagatavošanas ir noslēdzies, un tagad tiek gaidīta dokumenta politiska apstiprināšana, trešdien pavēstīja Francijas prezidents Emanuels Makrons.

“Pateicoties ieguldījumam, kas sagatavots, dokumentēts un apstiprināts šopēcpusdien aizsardzības ministru līmenī stingrā slepenībā, mēs tagad varam teikt – šis darbs ir pabeigts un gatavs politiskai apstiprināšanai,” sacīja Makrons.

Zelenskis atzinīgi novērtēja panākto progresu, uzsverot, ka garantijas ir reāls, taustāms atbalsts Ukrainai, nevis simboliski solījumi.

Viņš piebilda, ka arī iepriekšējās sabiedroto koalīcijas iniciatīvas, kurām sākotnēji neviens neticēja, ir īstenotas un darbojas.

Drošības garantijās būs iekļauta Ukrainas armijas stiprināšana, sauszemes spēku karavīru nosūtīšana, lai nodrošinātu mieru Ukrainā, un ASV iesaistīšana drošības saistībās.

Tikmēr Ziemeļkorejas diktators solījis pilnīgu atbalstu Krievijai.

Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns paziņoja, ka viņa valsts “pilnībā atbalstīs” Krievijas armiju. Tas būs “brālīgs pienākums”, un Krievijas diktators Vladimirs Putins abu valstu saites nosauca par “īpašām”, ceturtdien ziņoja valsts medijs KCNA.

Kims un Putins trešdien tikās Ķīnas svinību laikā Pekinā.

“Biedrs Kims Čenuns un prezidents Putins apmainījās ar atklātiem viedokļiem par svarīgiem starptautiskiem un reģionāliem jautājumiem,” paziņoja KCNA.

Putins “augsti slavēja” Ziemeļkorejas karavīrus, kas cīnās pret Ukrainu, un sacīja, ka abu valstu attiecības ir “īpašas uzticības, draudzības un alianses attiecības”, piebilda KCNA.

