Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apmeklē militārās pozīcijas frontes līnijā starp Limanu un Kupjansku.
Foto: EPA/SCANPIX

Ukrainas bruņotie spēki uzsāka veiksmīgu pretuzbrukumu netālu no Jampoles: Krievijas armija atkāpjas

23:05, 12. aprīlis 2026
Ukrainas aizsardzības spēki īsi pirms izsludinātā “pamiera” uzlabojuši savu taktisko situāciju vairākos frontes sektoros, piespiežot Krievijas vienības atkāpties no atsevišķām pozīcijām.

Par to ziņo Ukrainas militārais eksperts Aleksandrs Kovaļenko, norādot, ka Ukrainas karavīri veikuši veiksmīgus pretuzbrukumus vairākos virzienos. Šīs darbības ļāvušas ne tikai apturēt pretinieku, bet arī nostiprināt savas pozīcijas.

Eksperts uzsver, ka atsevišķos frontes posmos Ukrainas spēki pakāpeniski atgūst iepriekš zaudētās teritorijas. Par grūtībām Krievijas armijā liecinot arī steidzamie mēģinājumi pārgrupēt spēkus un pārvietot rezerves, tostarp jūras kājnieku vienības.

Līdz ar to, neskatoties uz paziņojumiem par “pamieru”, frontē saglabājas aktīva karadarbība, un Ukraina vairākos virzienos spēj pārņemt iniciatīvu.

