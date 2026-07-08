No slimnīcas līdz frontes ellei – kā “krievu vellata” Āfrikas dēlu slaidi ievilka karā 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” tā vadītājs Jānis Slaidiņš stāstīja par kādu gadījumu, kas ilustrē, kā tiek vervēti ārvalstu pilsoņi Krievijas bruņotajos spēkos. Viņš minēja stāstu par 26 gadus vecu Ugandas iedzīvotāju Gotfridu, kurš pats aprakstījis, kā nonācis karā.
Pēc viņa stāstītā, viss sācies Ugandā, kur viņš strādājis par medbrāli slimnīcā. Tur viņš sastapis Krievijas tūristi-sievieti, kura tika hospitalizēta. Viņi apmainījušies ar kontaktiem un pēc viņas atgriešanās Krievijā turpinājuši sazināties.
Šī sieviete, “krievu vellata”, pēc viņa teiktā, vēlāk bijusi tā, kas viņu faktiski iesaistījusi tālākajos notikumos un vervēšanas procesā. Kādā brīdī jaunietis saņēmis uzaicinājumu ierasties Maskavā, ar solījumu palīdzēt atrast darbu.
Viņš piekritis, jo sieviete esot jau nokārtojusi viņam vīzu un arī lidojumu. Tomēr, ierodoties Krievijā, situācija esot krasi mainījusies.
Pēc ierašanās viņu sagaidījusi pavisam cita realitāte – viņš aizvests uz militāru bāzi, kur sieviete vairs nav bijusi sasniedzama. Tālāk viņam likts parakstīt dokumentus, un, kā viņš pats norādījis, viņš krievu valodu īsti nesapratis, bet angliski runājis tikai tik, lai komunicētu pamata līmenī. Pēc dokumentu parakstīšanas viņš nonācis Krievijas bruņotajos spēkos.
Gotfrids nonācis frontē pie Limanas. Viņš stāstījis, ka pirmajā kaujā ticis ievainots ar dronu, bet otrajā – ievainots vēl viens no grupas, kurā bijuši arī citi afrikāņi. Pēc tam viņi esot klīduši bez ūdens un pārtikas, līdz, virzoties caur mežiem, nonākuši Ukrainas karavīru pozīcijās un padevušies.
Šo gadījumu Slaidiņš minēja kā piemēru tam, kā ārvalstu pilsoņi var tikt ievilkti karā, bieži vien ar maldinošiem solījumiem par darbu vai labākiem dzīves apstākļiem.