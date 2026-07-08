No slimnīcas līdz frontes ellei – kā “krievu vellata” Āfrikas dēlu slaidi ievilka karā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
23:19, 8. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” tā vadītājs Jānis Slaidiņš stāstīja par kādu gadījumu, kas ilustrē, kā tiek vervēti ārvalstu pilsoņi Krievijas bruņotajos spēkos. Viņš minēja stāstu par 26 gadus vecu Ugandas iedzīvotāju Gotfridu, kurš pats aprakstījis, kā nonācis karā.

90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties
Mīklainos apstākļos pazudusi lidmašīna ar vairākiem cilvēkiem uz klāja – publiskoti pilota pēdējie vārdi
“Tā bija briesmīga sajūta!” Jaunā māmiņa sašutusi par piedzīvoto Rīgas Dzemdību namā 21
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa stāstītā, viss sācies Ugandā, kur viņš strādājis par medbrāli slimnīcā. Tur viņš sastapis Krievijas tūristi-sievieti, kura tika hospitalizēta. Viņi apmainījušies ar kontaktiem un pēc viņas atgriešanās Krievijā turpinājuši sazināties.

Šī sieviete, “krievu vellata”, pēc viņa teiktā, vēlāk bijusi tā, kas viņu faktiski iesaistījusi tālākajos notikumos un vervēšanas procesā. Kādā brīdī jaunietis saņēmis uzaicinājumu ierasties Maskavā, ar solījumu palīdzēt atrast darbu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Pateicības skūpsti glābējam: Internetu aizkustina zemestrīces drupās izdzīvojuša suņuka pirmā reakcija pēc izglābšanas
Putins mainījis savas domas? Tramps komentē Krievijas prezidenta nosacījumus kara izbeigšanai
“Kameras skatoties – it kā rotaļājas!” Atklātas jaunas detaļas par skolotāju, kuru rosina apsūdzēt par seksuālu vardarbību pret bērniem

Viņš piekritis, jo sieviete esot jau nokārtojusi viņam vīzu un arī lidojumu. Tomēr, ierodoties Krievijā, situācija esot krasi mainījusies.

Pēc ierašanās viņu sagaidījusi pavisam cita realitāte – viņš aizvests uz militāru bāzi, kur sieviete vairs nav bijusi sasniedzama. Tālāk viņam likts parakstīt dokumentus, un, kā viņš pats norādījis, viņš krievu valodu īsti nesapratis, bet angliski runājis tikai tik, lai komunicētu pamata līmenī. Pēc dokumentu parakstīšanas viņš nonācis Krievijas bruņotajos spēkos.

Gotfrids nonācis frontē pie Limanas. Viņš stāstījis, ka pirmajā kaujā ticis ievainots ar dronu, bet otrajā – ievainots vēl viens no grupas, kurā bijuši arī citi afrikāņi. Pēc tam viņi esot klīduši bez ūdens un pārtikas, līdz, virzoties caur mežiem, nonākuši Ukrainas karavīru pozīcijās un padevušies.

Šo gadījumu Slaidiņš minēja kā piemēru tam, kā ārvalstu pilsoņi var tikt ievilkti karā, bieži vien ar maldinošiem solījumiem par darbu vai labākiem dzīves apstākļiem.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Stumiet savu mašīnu mājās!” Krimas vadonis atklāj, kam tiks dota degviela pēc masīvās ukraiņu “bungāšanas”
Miers kā jaunais trends? Krievijas sabiedrībā nebijušā krāšņumā uzplaukst pacifisms
Krievija iepauzējusi uzbrukumus. Militārais eksperts tajā redz Ukrainai patiesi draudīgas pazīmes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.