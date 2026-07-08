“Krējumu aizmirstiet!” Dermatologs iesaka, ko patiesībā likt uz saules apdegušas ādas 0

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Veselam.lv
22:18, 8. jūlijs 2026
Veselam

TV24 raidījumā “Uz līnijas” “Derma Clinic Riga” dermatologs Raimonds Karls skaidroja, kā pareizi rīkoties pēc saules apdeguma, vienlaikus uzsverot, ka saules apdegums nav uztverams kā nekaitīga vasaras parādība.

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Dermatologs ieteica izvairīties no tautā iecienītiem, bet ne vienmēr piemērotiem līdzekļiem, piemēram, ļoti trekna skābā krējuma. Viņš skaidroja, ka labāk izvēlēties kefīru, paniņas vai rūgušpienu, jo tajos esošais ūdens, iztvaikojot no ādas virsmas, palīdz radīt atvēsinošu efektu.

Karls arī ieteica nepieciešamības gadījumā konsultēties ar farmaceitu, kurš var ieteikt pantenolu saturošus līdzekļus ādas kopšanai pēc saules apdeguma. Savukārt sāpju un iekaisuma mazināšanai viņš minēja bezrecepšu pretiekaisuma medikamentus, piemēram, ibuprofēnu.

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Vienlaikus dermatologs pauda bažas par sociālajos tīklos izplatīto tendenci ar lepnumu demonstrēt saules apdegumus. Viņš uzsvēra, ka mediķu skatījumā saules apdegums ir nopietns ādas bojājums un viens no kaitīgākajiem faktoriem, kam vasarā iespējams pakļaut ādu.

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