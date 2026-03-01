Negribi izskatīties kā veca biete? Dermatologs vērš uzmanību, ko ziemā nedarīt ar sejas ādu 0
Cilvēka seja ir tas, ko ikdienā līdzcilvēki pamana visvairāk un visbiežāk. Tāpēc ir saprotams, kāpēc cilvēki tik ļoti rūpējas par sejas ādu – it sevišķi mūsdienās.
Lai arī ir dažnedažādākie krēmi, serumi, procedūras, kā kopt sejas ādu, ir arī lietas, no kurām labāk izvairīties. Par tām vairāk TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Raimonds Karls, “Derma Clinic Riga” dermatologs.
Karls pauž, ka skrubi lietot var, bet ziemas laikā ar to jābūt uzmanīgiem, jo tas var sakairināt ādu, jo īpaši – ar auksto ziemas vēju. Viņš absolūti neiesaka “iet pasildīties solārijā”. Tāpat Karls iesaka izvairīties no pīlinga procedūrām.