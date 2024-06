Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņojis par nakts laikā veiktiem triecieniem pretgaisa aizsardzības sistēmām Krievijas anektētajā Krimā. Saskaņā ar Ukrainas armijas sniegto informāciju šonakt noticis “raķešu grupas trieciens vienam ienaidnieka pretgaisa raķešu divizionam pie Belbekas”, kas ir apdzīvota vieta netālu no Sevastopoles un kur atrodas Krievijas militārais lidlauks. Ukraiņi triecienus veikuši arī pa diviem raķešu S-400 divizioniem pie Belbekas un Sevastopoles.

“Ir apstiprināti trāpījumi mērķa zonās,” paziņoja Ukrainas armija. Armija pauda, ka ir iznīcināti divi raķešu sistēmu S-300 un S-400 radari, bet informācija par trešo radaru “tiek precizēta”.

Paziņojumā arī teikts, ka trijos rajonos, kur bija izvietotas pretgaisa raķešu sistēmas, tika detonēta munīcija.

Otrdienas vakarā proukraiņu Krimas “Telegram” kanāls “Krimskij veter” (“Krimas vējš”) ziņoja par sprādzieniem Belbekas lidlauka tuvumā.

Nesen bruņotie spēki trāpīja pretgaisa aizsardzības sistēmai S-300/400 Belgorodas apgabalā. Trieciens tika veikts, izmantojot pretgaisa raķešu sistēmu HIMARS 1.-2.jūnijā.

Naktī uz 10.jūniju Krievijas okupētajā Krimā tika ziņots par sprādzieniem. Vēlāk Ģenerālštābs paziņoja, ka Ukrainas Aizsardzības spēki Džankojas apgabalā sekmīgi veikuši triecienu vienai okupantu zenītraķešu divīzijai S-400, kā arī divām ienaidnieka zenītraķešu divīzijām S-300 pie Čornomorskas un Jevpatorijas. Turklāt visās trijās Krievijas Federācijas pretgaisa raķešu divīziju sākuma pozīciju zonās tika konstatēta turpmāka munīcijas detonācija.

Pateicoties veiksmīgajam Aizsardzības spēku darbam, Krievijas iebrucēju pretgaisa aizsardzība Ukrainas Krimā cietuši ievērojamus zaudējumus.

Fantastic news.#Crimea, like the rest of Russia-occupied Ukraine, will be liberated.

In Crimea, the Russians who have arrived since the 2014 invasion will leave, and the property looted from Ukrainians will be returned to them.

The Tatars will come back and justice will be done. https://t.co/9L9ZelqTGz

— Nicolas Tenzer (@NTenzer) June 11, 2024