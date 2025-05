FOTO: LETA @ Ieva Lūka un ekrānuzņēmums no “Facebook” @Kristaps Kincis

Vairākiem Ulbrokas iedzīvotājiem pirms dažām dienām no rīta nācās saskarties ar nepatīkamu pārsteigumu. 14 automašīnām, kas atradās Institūta ielā, nakts laikā bija nozagtas numurzīmes, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.

Vietējie iedzīvotāji atklāj, ka kas tāds nav bijis piedzīvots. Bija dzirdēts, ka numurzīmi nozog vienai automašīnai, bet ne tik daudz automašīnām, kas atradās uz vienas ielas. Blakus esošo māju iemītnieki nav dzirdējuši nekādas skaņas — ne ko neparasti skaļu, ne automašīnas. Policijas darbinieks “Degpunktā” teicis, ka piecu gadu laikā ar šāda veida noziegumu saskaras pirmo reizi.

Noziegums, visticamāk, pastrādāts laikā no diviem līdz pieciem no rīta. Andris, kam numurzīme nav nozagta, atklāj, ka pulksten divos naktī numurzīmes visām mašīnām vēl bijušas, bet piecos no rīta, kad viņa sieva sākusi dienas gaitas, numurzīmju vairs nebija.

Numurzīmju zādzību upuri ar notikušo dalās arī sociālajā medijā “Facebook”. Vismaz trīs personas atklāj, ka uz viņu automašīnu vējstikliem ir atstātas zīmītes ar telefona numuru un uzrakstu “Whatsapp”. Grupas “Labi dzīvot Piņķos un Babītē” dalībnieks Watters Gints raksta: “Tas pats variants — 25e kripta apmaksa, un numuri netālu no mašīnas labi paslēpti krūmos bija.”