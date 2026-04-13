“Ungārija ir izvēlējusies Eiropu.” Orbāna ērai pienākušas beigas 149
Svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi opozīcijas konservatīvā Cieņas un brīvības partija (“Tisza”), liecina rezultāti, kas iegūti pēc teju visu balsu saskaitīšanas.
Pētera Maģara vadītā “Tisza” izcīnījusi 138 no 199 parlamenta vietām, liecina pēc 98,15% balsu saskaitīšanas iegūtie rezultāti.
Par “Tisza” balsojuši 53,6% vēlētāju, bet līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna vadīto partiju “Fidesz” atbalstījuši 37,9%, un jaunajā parlamentā tai būs 55 vietas.
Orbāns sakāvi atzinis un apsveicis Maģaru ar uzvaru.
Premjers sacīja, ka vēlēšanu rezultāti ir saprotami, raksturojot tos kā sāpīgus, un piebilda, ka “Fidesz” kalpos Ungārijai, esot opozīcijā.
Ungārijas vēlēšanu rezultātus atzinīgi novērtējusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
“Eiropas sirds Ungārijā šonakt sit spēcīgāk,” platformā “X” raksta fon der Leiena. “Ungārija ir izvēlējusies Eiropu. Eiropa vienmēr ir izvēlējusies Ungāriju. Valsts atgriezusies uz Eiropas ceļa. Savienība kļuvusi spēcīgāka.”
Maģars atbalstītājiem, kas bija sapulcējušies Budapeštā, paziņoja, ka priekšā ir “monumentāls uzdevums”, un mudināja Orbānu kā līdzšinējo valdības vadītāju nepieņemt lēmumus, kas varētu kavēt jaunā kabineta darbu.
“Tisza” līderis uzsvēra, ka tie, kas “apkrāpa mūsu valsti”, tiks saukti pie atbildības, un solīja, ka Ungārija būs spēcīga Eiropas Savienības (ES) un NATO sabiedrotā.
Divu trešdaļu vairākums ļaus Maģaram virzīt reformas, kam nepieciešami konstitucionāli grozījumi, un nomainīt galvenās amatpersonas, kas ieceltas Orbāna laikā.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs apsveica Maģaru uzreiz pēc tam, kad Orbāns bija atzinis savu sakāvi.
“Es ceru uz kopīgu darbu, lai izveidotu stipru, drošu un, pats galvenais, vienotu Eiropu,” vēršoties pie Maģara, platformā “X” paziņoja Mercs.
Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc vēlēšanām aicināja censties veidot “suverēnāku Eiropu”.
“Es tikko runāju ar Maģaru, lai apsveiktu viņu ar uzvaru Ungārijā,” prezidents paziņoja platformā “X”, piebilstot, ka Francija atzinīgi vērtē “demokrātiskās līdzdalības uzvaru” un “Ungārijas tautas apņemšanos ievērot ES vērtības”.
“Virzīsimies uz priekšu kopā ceļā uz suverēnāku Eiropu mūsu kontinenta drošībai, mūsu konkurētspējai un mūsu demokrātijai,” uzsvēra Makrons.
Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Barro savukārt norādīja, ka “Ungārijas tauta ir nolēmusi pielikt punktu varai, kas uz Eiropas suverenitātes rēķina ir novirzījusies no ceļa, graujot tiesiskumu un pamatbrīvības, izplatot dezinformāciju un slepeni sadarbojoties ar Krieviju.”
Maģaru ar uzvaru vēlēšanās apsveikuši arī Orbāna sabiedrotie – Slovākijas premjerministrs Roberts Fico un Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs.
Fico sociālajā tīklā “Facebook” paziņoja, ka ir “gatavs intensīvai sadarbībai ar jauno Ungārijas premjerministru”, vienlaikus izsakot pateicību Orbānam.
Babišs solīja “vienmēr konstruktīvi sadarboties” ar līderi, ko izraudzījušies vēlētāji.
Vēlēšanās, kas tika uzskatītas par nozīmīgākajām kopš PSRS uzspiestā komunistiskā režīma krišanas 1990. gadā, piedalījās rekordliels vēlētāju skaits. Īsi pirms vēlēšanu iecirkņu slēgšanas bija nobalsojuši gandrīz 80% balsstiesīgo.
Orbāns tika kritizēts par pusautoritāras sistēmas izveidi, mediju un tiesu neatkarības ierobežošanu, valsts virzīšanu uz konfliktu ar ES un tuvināšanos Krievijai.
Tajā pašā laikā viņš bija izpelnījies ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstu.
ES Orbāns vairākkārt izmantoja veto, lai bloķētu palīdzību Ukrainai, veicinot saspīlējumu attiecībās ar Briseli.
Maģars priekšvēlēšanu kampaņā iestājās par korupcijas un sliktas pārvaldības apkarošanu un apņēmās uzlabot Ungārijas attiecības ar ES un tās Rietumu sabiedrotajiem.