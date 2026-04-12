Trampa mīļākais eiropietis nonācis grūtībās. Un futbols var izskaidrot – kāpēc

19:51, 12. aprīlis 2026
Ungārijas premjers Viktors Orbāns savu varu gadiem veidojis, savijot kopā politiku un futbolu. Tagad jautājums – vai tas palīdzēs viņam noturēties pie varas vēl vienu termiņu?

FELČUTA, Ungārija — Viktoram Orbānam piederošā vienkāršā lauku māja izskatās kā ideāls ungāru ciemata simbols – ar koka slēģiem un aku dārzā. Tā it kā stāsta par viņa pieticīgo izcelsmi – par zēnu, kurš reiz strādājis laukos un audzis vienkāršā ģimenē.

Taču tikai četrus kilometrus tālāk atrodas plašs ģimenes īpašums ar muižu un saimniecību, kas kādreiz piederēja Austrijas erchercogam. Orbāna ģimene uzsver, ka tas nepieder viņam, bet tēvam, un īstā premjera “lauku māja” esot tieši šī pieticīgā ēka.

Netālu slejas arī iespaidīgs futbola stadions – Pančo arēna, kurā ir vairāk nekā 3800 vietu, lai gan ciematā dzīvo tikai ap 1700 cilvēku. Šis stadions ir Orbāna dibinātās komandas “Puskás Akadémia” mājvieta un vienlaikus simbols viņa varai, ambīcijām un bērnības sapņa piepildījumam.

Orbāns vairāk nekā 16 gadus dominējis Ungārijas politikā, taču šobrīd viņa pozīcijas ir apdraudētas. Aptaujas rāda, ka viņš atpaliek no opozīcijas līdera Pētera Maģara, kura partija “Tisza” apsteidz Orbāna “Fidesz” pat par 10 procentpunktiem.

Sabiedrībā pieaug neapmierinātība – ekonomika stagnē, cenas aug, slimnīcas un infrastruktūra ir novārtā. Opozīcija uzsver korupciju un to, ka Orbāna pietuvinātie kļūst arvien bagātāki, kamēr iedzīvotāji kļūst nabadzīgāki.

Futbols šajā sistēmā spēlē nozīmīgu lomu. Tas kalpo ne tikai kā Orbāna personīgā aizraušanās, bet arī kā instruments varas stiprināšanai. Sporta organizācijas bieži vada viņa sabiedrotie, uzņēmēji un politiskie partneri, bet finansējums sportam sasniedzis miljardus.

Īpaša nodokļu sistēma ļauj uzņēmumiem novirzīt naudu sporta klubiem, nevis valsts budžetam. Kopumā šādi sportā ieguldīts ap triljonu forintu jeb gandrīz 3 miljardus dolāru – vairāk nekā valsts tērē izglītībai.

Kritika pieaug arī pašā futbola vidē. Daļa līdzjutēju sāk distancēties no valdības, norādot uz pārmērīgu politikas ietekmi sportā un to, ka klubi tiek izmantoti propagandai.

Orbāns savu varu nostiprinājis, kontrolējot medijus, tiesas un valsts institūcijas, taču arvien biežāk tiek runāts par korupciju, klientelismu un nevienlīdzību.

Viņa modelis bieži tiek salīdzināts ar Krievijas “vadīto demokrātiju”, lai gan bez atklātas vardarbības. Tomēr arī šī sistēma sāk plaisāt – ekonomiskās problēmas un sabiedrības neapmierinātība kļūst arvien redzamāka.

Un te parādās simboliska sakritība – kad neveicas futbolā, sabiedrībā pieaug jautājumi par izšķērdēto naudu. Ungārija jau gadiem nespēj kvalificēties pasaules čempionātam, un tas kļūst par politisku jautājumu.

Orbāns joprojām sola atjaunot valsts varenību, bet vēlētāji arvien biežāk jautā – vai šis stāsts joprojām strādā?

