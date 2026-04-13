Sociālajās virinātavās Siliņas teiktais “pa nullēm” – Orbāns neapvēmās un neaizrijās 19

6:15, 13. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Ungārijā aizritējušas vēlēšanas. It kā pirms tam mums bija vienalga, bet tagad skaidrs – ar Krieviju saistītais, tā sauktais “krievu aģents” Viktors Orbāns, – vai viņš tiks pie varas, vai netiks: Eiropā par to visi ir šokā, kā tas tā ir tik atklāti.

Bet ir kāda skaista bilde – mēs redzam Orbānu, un blakus mēs redzam arī mūsu premjeri Eviku Siliņu. Var sacīt – “krievu aģents”, un es jau varētu teikt, ka Siliņa ir “amerikāņu aģente”, taču te vispār neko vairs nevar saprast, tā šo attēlu TV24 raidījumā “STOPkadri” komentē žurnālists Armands Puče.

Izrādās, ka Orbāns ir gan “krievu aģents”, un tagad viņu sākuši bučot arī trampisti. Nu, vai trampisti ir amerikāņi? Varbūt. Mēs varam teikt, ka – jā, jo Amerikas vēlētājs ir ievēlējis Donaldu Trampu, bet šeit mēs redzam bildi un Evikas reakciju, akcentē A. Puče.

Viņš saka: “Evika, protams, aizstāv vērtības, kas mums ir saprotamas, tuvas, un viņa sabrauc augumā Orbānam. Kur sabrauc? Protams, sociālajās virinātavās, ka “tiek uzturēta vēlme pēc lētas Krievijas naftas”, blablabla, “Latvijai nav tas pieņemams”.

Un ko Orbāns? Vienkāršs puika, gan jau no Kremļa viņam piezvanīja un teica, lai kaut ko atbild, pieļauj žurnālists, norādot uz Orbāna atbildi: “Manas valsts nostāja ir juridiski pamatota, morāli pareiza, vairāk cieņas pret Ungāriju,” un tā tālāk, un tamlīdzīgi.

Taču redz, kā ir Eiropā un arī Latvijā, starp citu – lai risinātu jautājumus, mēs rādām ar pirkstiem, bet tā vietā mēs varētu mierīgi atrisināt daudz lietu. Ja Ungārija tur spurojas un nesaprot, kas ir vērtības, varam atstāt viņus ar savām vērtībām un tomēr lielo bildi sakārtot.

A. Puče ir skarbs: “Kādam jāpieņem lēmumi. Ja neklausām vai nespēlējam pēc noteikumiem – nu ko? Var taču izdarīt lietas. Var izdarīt lietas, ja dara. Taču Siliņai par šo neviena slikta vārda. Jā, atļāvās uzbraukt augumā, viss kārtībā!

