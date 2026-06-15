Foto: Evija Trifanova/LETA

“Braucu pa zaķi!” “Mobilly” un “Rīgas satiksmes” lietotnēs traucējumi – vai kontrolieri būs saprotoši? 0

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LA.LV
18:04, 15. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Sociālajos medijos ceturtdienas laikā vairāki iedzīvotāji ziņo par traucējumiem, izmantojot “Mobilly” un “Rīgas satiksmes” mobilās lietotnes.

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Daļa pasažieru norāda, ka nav iespējams iegādāties vai apmaksāt sabiedriskā transporta biļetes, radot sarežģītas situācijas pārvietošanās laikā.

Lietotāji dalās ar pieredzi par lietotņu darbības traucējumiem un neērtībām sabiedriskā transporta izmantošanā.

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Lauma vaicā: “Man vienīgajai Mobilly nestrādā? Braucu pa zaķi šobrīd.”

Savukārt Ilze jautā: “Vai Rīgas satiksme kontroles uzliktos sodus arī apmaksāsiet, jo manā maršrutā nav, kur iegādāties etalonu?”

Uz šo jautājumu “Mobilly” norāda, ka uzņēmums ir informējis “Rīgas satiksmi” par radušos situāciju un aicinājis būt saprotošiem. Vienlaikus uzņēmums uzsver, ka gadījumos, ja brauciena laikā rodas problēmas, pasažieri aicināti sazināties ar “Mobilly”, lai risinātu konkrēto situāciju.

Savukārt Aleksejs raksta, ka traucējumi novēroti arī Rīgas satiksmes lietotnē:

“Nopirku Rīgas satiksmes aplikācijā biļeti, jo ‘Mobilly’ nestrādā, bet traucējumi ir arī tur, un nav nekādas informācijas par situāciju. No kura man prasīt naudu atpakaļ?”

“Mobilly” savos sociālajos medijos informē, ka šobrīd piedzīvoti tehniski traucējumi un tiek darbs pie to novēršanas.

“Vēlamies brīdināt, ka šobrīd piedzīvojam tehniskas problēmas. Cītīgi strādājam, lai visu atrisinātu pēc iespējas ātrāk,” norāda “Mobilly”.

Uzņēmums aicina pasažierus, ja iespējams, izmantot alternatīvus biļešu iegādes veidus un sola risināt individuālus gadījumus, tostarp kompensācijas.

Tāpat “Mobilly” norāda, ka par situāciju informēti sadarbības partneri un kontroles dienesti aicināti būt saprotoši.

Foto: Ekrānšāviņš no “X”

Arī “Rīgas satiksme” sociālajos medijos informē par traucējumiem.

“Patlaban gan mūsu, gan @Mobilly lietotnē Rīgas sabiedriskā transporta biļešu sadaļā konstatēti tehniski traucējumi. Šobrīd tiek meklēti iemesli. Kontrolieri par situāciju ir informēti,” norāda uzņēmums.

Foto: Ekrānšāviņš no “X”
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