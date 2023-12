Ilustratīvs foto. Govis. Foto: Ivars Soikāns/LETA

Uzņēmējs mankārīgu nolūku vadīts izkrāpis 374 liellopus dažādos Latvijas novados Ieteikt







Austrumlatgales prokuratūra nosūtījusi tiesai krimināllietu, kurā apsūdzēts uzņēmējs par 374 liellopu izkrāpšanu, aģentūru LETA informēja prokuratūra.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai vīrietis, būdams kāda uzņēmuma, kas nodarbojas ar dzīvu lopu vairumtirdzniecību, valdes loceklis un komercdirektors, mantkārīgu motīvu vadīts, nolēma krāpšanas ceļā iegūt svešu mantu, apzinoties, ka nolīgtā samaksa netiks veikta un paredzēja zaudējuma nodarīšanu cietušajiem.

Noziedzīgie nodarījumi veikti no 2021.gada februāra līdz 2021.gada jūnijam.

Vīrietis no uzņēmējdarbības veicējiem Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Līvānu, Varakļānu, Madonas, Gulbenes, Cēsu, Valmieras, Jēkabpils, Jelgavas, Dobeles, Tukuma, Talsu, Venstpils, Kuldīgas, Saldus, un Dienvidkurzemes novados izkrāpa kopumā 374 liellopus, no zemnieku saimniecības Kuldīgas novadā 28 siena ruļļus un no zemnieku saimniecības Jēkabpils novadā – 900 kilogramus kviešu graudu un sniegtos transporta pakalpojumus.

Kopumā viņš nodarīja 55 cietušajiem materiālos zaudējumus 257 492 eiro apmērā.

Lieta izskatīšanai nodota Latgales rajona tiesai Rēzeknē.

“Latvijas Avīze” 2021.gadā ziņoja, ka liellopu izsoļu rīkotājs SIA “Cattle Market” 33 zemniekiem nesamaksāja par iepirktajiem dzīvniekiem. Gaļas liellopu audzētāju biedrība līdz 12.jūlijam bija apzinājusi kopskaitā 33 gaļas liellopu audzētājus, kas bija nodevuši kopumā aptuveni 300 liellopus, par kuriem netika samaksāts kopsummā 218 283 eiro.

Liellopu gaļas audzētāji un Gaļas liellopu audzētāju biedrība vērsās Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē ar ziņojumu par iespējamu krāpšanu.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka “Cattle Market” reģistrēts 2018.gadā. Uzņēmums izslēgts no reģistra 2022.gada oktobrī. Uzņēmums piederēja Baltkrievijas pilsonim Uladzmiram Uškevičam.