Uzsāk labdarības kampaņu “Skolas somas Ukrainas bērniem” 11
Straujiem soļiem tuvojas mācību gads, kad daudzi bērni uzsāks skolas gaitas vai atgriezīsies skolas solā, tostarp arī bērni Ukrainā, kuru dzimteni jau vairāk nekā četrus gadus plosa karš. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma neskaitāmas skolas ir spiestas pārtraukt darbu un meklēt jaunas telpas, bet bērni mācās pagrabos, bumbu patvertnēs un citviet, lai vismaz daļēji saglabātu bērnības sajūtu un iespēju mācīties. Lai viņiem palīdzētu un dāvātu mazliet prieka un gaišu domu pirms jaunā mācību gada, “SIXT” franšīzes partneris Latvijā kopā ar citām organizācijām rīko labdarības kampaņu “Skolas somas Ukrainas bērniem”, kuras mērķis ir savākt līdzekļus 1 000 skolas somu iegādei, ieskaitot kancelejas preces.
Šis ir jau ceturtais gads, kad tiek organizēta šāda akcija. Pērn uz Čerkasas apgabalu aizceļoja aptuveni 500 somas, un bērnu neviltotais prieks un pateicība mudinājuši šogad iesaistīt plašāku sabiedrību. Vienas somas vērtība ir aptuveni 35 eiro, un arī šogad tās plānots nogādāt bērniem no mazākiem lauku reģioniem Ukrainas centrālajā daļā. Šis reģions vairākkārt piedzīvojis Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus, jo atrodas valsts centrā un tam ir nozīmīga infrastruktūra.
“Šobrīd rit jau piektais kara gads, daudzi no Ukrainas skolēniem nemaz nezina, kā ir mācīties miera apstākļos, kad apkārt nekrīt bumbas un nelido droni. Mūsu spēkos nav apturēt karu vai atdot šiem bērniem normālu, mierīgu bērnību, bet kopīgiem spēkiem mēs varam padarīt jaunā mācību gada tuvošanos par svētkiem,” stāsta “SIXT” auto nomas vadītājs Baltijā Jānis Putniņš.
Skolas somas ir arī ļoti praktiska dāvana – daudzām ģimenēm kara apstākļos ikdienas vajadzību nodrošināšana ir kļuvusi par milzīgu izaicinājumu, tāpēc līdzekļu skolas piederumu iegādei bieži vien nepietiek. Soma ar kancelejas precēm bērniem nozīmē ne tikai iespēju pilnvērtīgi uzsākt mācību gadu, bet arī sajūtu, ka viņi nav aizmirsti un ka cilvēki citās valstīs viņus atbalsta.
Plānots, ka kampaņas organizatori un brīvprātīgie palīgi augusta beigās dosies uz Ukrainu, lai personīgi nogādātu somas bērniem. Ziedot un atbalstīt Ukrainas skolēnus iespējams līdz 18. augustam, izmantojot rekvizītus, kas pieejami ŠEIT.
Organizatori aicina iesaistīties un nepalikt vienaldzīgiem, atgādinot, ka ikviens ziedojums ir nozīmīgs! “Lielas lietas sākas ar maziem soļiem, tāpēc kampaņā ir svarīgs ikviens atbalsts, pat daži eiro. Ticam, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies iepriecināt vismaz šos 1 000 bērnus,” piebilst J. Putniņš.
Labdarības akciju organizē “SIXT” franšīzes partneris Baltijā un Somijā – SIA “Transporent” sadarbībā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas Jēzus draudzi. Plašāka informācija par akciju atrodama ŠEIT.