Vasaras garša katrā kumosā! Recepte gardai zemeņu plātsmaizei 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Zemenes vislabāk garšo svaigas, taču var arī pagatavot gardu plātsmaizi.
Sastāvdaļas
200 g miltu
100 g sviesta
2 ēdamkarotes cukura
1 ola
šķipsniņa sāls
1 tējkarote cepamā pulvera
Pildījumam:
400 g biezpiena
2 olas
3–4 ēdamkarotes cukura
1 tējkarote vaniļas cukura
1 ēdamkarote skābā krējuma
Rotāšanai:
300–400 g zemeņu
Pagatavošana
Aukstu sviestu saberž ar miltiem, cukuru, sāli un cepamo pulveri. Pievieno olu un visu samīca viendabīgā masā. Mīklu izrullē un liek formā.
Sajauc biezpienu, krējumu, olas, cukuru un vaniļu, liek uz mīklas. Virsū kārto zemenes, tās var griezt uz pusēm un viegli iespiest biezpienā. Cep 180 °C aptuveni 40 minūtes, līdz virsa kļūst viegli zeltaina.
Cep 180 °C aptuveni 40 minūtes, līdz virsa kļūst viegli zeltaina. Pirms sagriež plātsmaizi, jāļauj tai atdzist.