Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Vasaras garša katrā kumosā! Recepte gardai zemeņu plātsmaizei 0

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11:34, 23. jūlijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Veselam
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Zemenes vislabāk garšo svaigas, taču var arī pagatavot gardu plātsmaizi.

Sastāvdaļas

200 g miltu
100 g sviesta
2 ēdamkarotes cukura
1 ola
šķipsniņa sāls
1 tējkarote cepamā pulvera

Pildījumam:

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400 g biezpiena
2 olas
3–4 ēdamkarotes cukura
1 tējkarote vaniļas cukura
1 ēdamkarote skābā krējuma

Rotāšanai:

300–400 g zemeņu

Pagatavošana

Aukstu sviestu saberž ar miltiem, cukuru, sāli un cepamo pulveri. Pie­vieno olu un visu samīca viendabīgā masā. Mīklu izrullē un liek formā.

Sajauc biezpienu, krējumu, olas, cukuru un vaniļu, liek uz mīklas. Vir­sū kārto zemenes, tās var griezt uz pusēm un viegli iespiest biezpienā. Cep 180 °C aptuveni 40 minūtes, līdz virsa kļūst viegli zeltaina.

Cep 180 °C aptuveni 40 minūtes, līdz virsa kļūst viegli zeltaina. Pirms sagriež plātsmaizi, jāļauj tai atdzist.

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