Vācija turpinās kontroles režīmu pie savām robežām 0

14:38, 7. augusts 2025
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints paziņojis, ka pagarinās robežkontroli arī pēc tās sākotnēji plānotajām beigām septembra vidū.

Dobrints jau savā pirmajā pilnajā darba dienā amatā – maija sākumā – veica krasus pasākumus, lai pastiprinātu robežkontroli pie Vācijas robežām, izraisot kaimiņvalstu, īpaši Polijas valdības, sašutumu un diplomātisku reakciju.

Ministrs arī pavēstīja, ka pēc šā gada septembra pie robežām tiks veiktas ne tikai dokumentu pārbaudes, bet tiks liegta ieceļošana valstī arī dažiem ārvalstniekiem.

Berlīnes tiesa jūnijā nolēma, ka valdības mēģinājums pie robežas atraidīt patvēruma meklētājus pārkāpj Eiropas tiesību normas. Tomēr Dobrints apstrīdēja tiesas lēmuma, norādot, ka tas attiecas tikai uz trīs Somālijas pilsoņiem, kas konkrētajā lietā tika minēti.

Dobrinta izmaiņas migrācijas politikā ir acīmredzams mēģinājums īstenot konservatīvo partijas priekšvēlēšanu solījumus – radikāli ierobežot patvēruma meklētāju plūsmu uz Vāciju. Centriskā labējā kanclera Frīdriha Merca vadībā šie solījumi tika doti, reaģējot uz galēji labējās partijas “Alternatīva Vācijai” (AfD) spiedienu, kuras popularitāte pieauga pirms 23. februāra ārkārtas vēlēšanām, pateicoties pretimigrācijas retorikai.

“Vācijā ir mainījusies migrācijas politika,” sacīja Dobrints. “Vācija ir atgriezusies komandā, kas cenšas ierobežot nelegālo migrāciju, nevis sēž “bremžu mājā”,” piebilda ministrs, kurš cenšas nostiprināties kā viens no Eiropas pretimigrācijas kursa līderiem.

