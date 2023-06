Vai citplanētieši slēpjas uz Saturna? NASA pamana pārsteidzoši stipru ūdens strūklu, kas varētu būt dzīvības zīme

Ja mūsu Saules sistēmā ir paslēpušies citplanētieši, tie varētu atrasties uz Saturna sestā lielākā pavadoņa, liecina kāds jauns pētījums. NASA Džeimsa Veba teleskops ir atklājis “pārsteidzoši lielu” ūdens tvaiku strūklu, kas nāk no Saturna pavadoņa Enceladus dienvidu pola, par to vēstī portāls dailymail.co.uk.

Pētnieki saka, ka šīs strūklas stiepjas vairāk nekā 6000 jūdžu attālumā – tas ir attālums no Losandželosas līdz Buenosairesai. Nav pagaidām skaidrs, kas izraisa šo spēcīgo strūklu, bet zinātnieki domā, ka šis okeāns varētu būt sava veida ārpuszemes dzīvības mājvieta.

Saturnam ir vairāk nekā 100 zināmi pavadoņi, bet Enceladus ir vienīgais, uz kura ir šķidrs ūdens okeāns, tāpēc tas ir salīdzināms ar Zemi. Enceladus – sestais lielākais Saturna pavadonis – ir sastingusi sfēra, kuras diametrs ir apmēram septītā daļa no Zemes Mēness diametra. Enceladus kosmosā redzams kā skaista balta sfēra, ko klāj ļoti biezs ledus slānis.

