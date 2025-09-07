Vai Latvijā uzņemtie imigranti var pie mums ienest jaunas slimības? Skaidro Baiba Rozentāle 0

20:13, 7. septembris 2025
Baiba Rozentāle, RSU profesore, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste TV24 raidījumā “Uz līnijas” ievieš skaidrību, vai imigranti pie mums var ienest jaunas slimības.

Lasīt citas ziņas

Ceriņš jautā Rozentālei: vai pie mums esošie imigranti, kas pārsvarā ir no Āfrikas valstīm, var ienest jaunas slimības?

“Viņi nevar mums ienest, jo pārnesēji mums nav un nedarbojas. Līdz ar to vienīgais, kas mums ir, ir konkrētas dzimtas odi, bet tad vidējai diennakts temperatūrai, lai attīstītos malārija, ir jābūt 20 grādiem,” skaidro profesore.

Viņa turpina, sakot, ka imigranti šeit var saslimt. Imigrantiem nonākot ārstniecības iestādē, personālam jāstrādā ar visiem piesardzības pasākumiem. Kā piemēru viņa min hemorāģiskos drudžus, kuriem lipība ir ārkārtīgi augsta. Tie tiek pārnēsāti ar sviedriem, siekalām un asinīm.

Viens šāds gadījums esot bijis, kad ārstniecības persona inficējās no pacienta.

