Cilinskis par imigrantu pieplūdumu Latvijā: Gan legālā, gan nelegālā imigrācija ir jāierobežo 0
Arvien biežāk tiek runāts par drošību, ņemot vērā pieaugošo nelegālo imigrantu skaitu. Nacionālā apvienība Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka personā aicinājusi nelegālos imigrantus mēnešu laikā pamest Rīgu un Latviju, pretējā gadījumā draudot ar plašiem reidiem. Cik vienoti partija ir šajā jautājumā, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” skaidroja Rīgas domes deputāts un Nacionālās apvienības frakcijas vadītājs Einārs Cilinskis.
“Nedomāju, ka mums kādam ir atšķirīgs viedoklis par to, ka šī imigrācija ir jāierobežo un jāierobežo ir gan legālā, gan nelegālā. Jo faktiski tieši nelegālā, nu, vismaz pagaidām nemaz nav tā problēmas lielākā daļa,” norādīja Cilinskis.
Viņš piebilda, ka pašvaldības policijas darbs pēdējos gados rāda salīdzinoši nelielu pieaugumu nelegālo imigrantu skaitā: “Pašvaldības policija aizvadītajos divos gados bija ar diezgan daudz reidiem noķērusi 23 un 24 un šogad jau 22, kas liecina par nelielu pieaugumu. Bet faktiski tie nelegālie nav tik daudz un pārbaudīti ir diezgan daudz cilvēku.”
Cilinskis uzsvēra, ka būtiskākā problēma joprojām ir legālā migrācija.
“Tā galvenā problēmas daļa ir legālā migrācija, kura, manuprāt, arī ir jāierobežo. Bet tas droši vien būtu lielākā mērā parlamenta jautājums, nekā Rīgas domes. Rīgas domei maksimāli jānodrošina drošību uz ielām, protams, ne tikai no migrantiem, bet drošību kopumā,” tā Cilinskis.
Jau iepriekš vēstījām, ka “Nacionālo apvienību” (NA) pārstāvošais Rīgas mēra vietnieks Edvards Ratnieks paziņoja, ka aicina nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju. Migrācija bija viens no jautājumiem, kurus NA izcēla savā pēdējā pašvaldību vēlēšanu kampaņā.
Ratnieks sajutis, ka rīdzinieki Rīgas ielās sākuši justies mazāk droši, jo pieaugot nelegālā migrācija. Ja iepriekš dominējuši nelegālie emigranti no Vidusāzijas, tad šogad palielinājies nelegālo migrantu skaits no Āfrikas valstīm.
Politiķis solīja, ka pēc mēneša – septembra beigās – Rīgas pašvaldības policija sākšot plašus reidus, lai konstatētu nelegālos migrantus.
Kā skaidroja Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Lūkass, ja pašvaldības policists konstatē personu bez legālas uzturēšanās atļaujas Latvijā, tad šī persona tiek nodota Valsts policijai vai Robežsardzei.
Viņš informēja, ka no šogad aizturētajiem 22 nelegālajiem migrantiem 15 bijuši no Āfrikas valstīm. Šīs personas, ierodoties valstī no Baltkrievijas vai Krievijas, esot bijušas ievestas Rīgā un atstātas šeit. Pēc ārējām pazīmēm, šie cilvēki ir dezorientēti apkārtnē un meklē kaut kādus kontaktus ar sev līdzīgiem indivīdiem.
Šogad no gada sākuma Rīgas pašvaldības policija aizturējusi un nodevusi Valsts robežsardzei 22 personas, tātad vidēji mazāk nekā trīs personas mēnesī. Pērn gada laikā tika aizturētas 23 personas un 2023.gadā – 24 personas. Šogad bez uzturēšanās atļaujām Rīgā visvairāk aizturētas personas no Sudānas un Etiopijas.