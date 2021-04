Foto: PA/ SCANPIX/ LETA

Vai nedēla iesāksies ar lietu? Laika prognoze pirmdienai Ieteikt 2







Pirmdienas rītā Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, tomēr dienas laikā to daudzums pakāpeniski palielināsies un ik pa laikam ir gaidāms lietus, liecina meteoroloģiskā informācija.

Priekšpusdienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, taču Latvijas teritorijai dienas gaitā pietuvosies nokrišņu zona no rietumiem, tāpēc pēcpusdienā valsts rietumu daļā pa laikam līs.

Gaisa temperatūra no plus 12 grādiem paaugstināsies līdz plus 17 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē būs mazliet vēsāks – tur plus 9 līdz plus 11 grādi.

Dominēs mērens dienvidaustrumu, dienvidu vējš, valsts austrumu daļā brāzmās pastiprinoties līdz 15 metriem sekundē, pēcpusdienā Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem.

Rīgā dienas gaitā mākoņi pakāpeniski sabiezēs un vēlā pēcpusdienā gaidāms neliels lietus. Pūtīs mērens, dienas vidū brāzmains dienvidaustrumu vējš, un gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.