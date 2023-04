Vai Porziņģis sekos somu NBA basketbolista piemēram un arī izies dienestu Latvijas armijā?

Slavenais somu basketbolists, kas NBA pārstāv Jūtas “Jazz”, uzbrucējs Lauri Markanens, starpsezonā ir devies pildīt obligāto militāro valsts dienestu Somijas bruņotajos spēkos, tā savā Twitter kontā ziņo pats Markanens – tur redzams, ka viņš jau sācis dienestu.

Lauri Markkanen averaged 25 points for the Utah Jazz this year and was even named an NBA all-star starter.

But military service is mandatory in Finland for all male citizens before age 30.

So the 25-year packed his bags, shaved his head, and will spend 6 months on an army base… pic.twitter.com/Um5qHJ84qu

— Joe Pompliano (@JoePompliano) April 19, 2023