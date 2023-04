Foto: LETA

Obligātā dienesta brīvprātīgajiem karavīriem, Latvijā maksās divreiz vairāk nekā Somijā, Lietuvā un Igaunijā







Plānots, ka Valsts aizsardzības dienesta (VAD) karavīri, kuri dienestam būs pieteikušies brīvprātīgi, Latvijā saņems gandrīz divas reizes lielāku finansiālo kompensāciju nekā viņu kolēģi Somijā, Igaunijā un Lietuvā, aģentūrai LETA pavēstīja Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamentā.

Plānots, ka Latvijā VAD karavīrs, kas dienestam pieteicies brīvprātīgi, saņems ikmēneša kompensāciju 600 eiro apmērā. Savukārt Somijā obligātā dienesta karavīri ik mēnesi saņem 165 līdz 363 eiro lielu kompensāciju un sociālās garantijas, Igaunijā – 100 līdz 230 eiro un sociālās garantijas, bet Lietuvā kompensācijas apjoms ir no 239 līdz 374 eiro mēnesī kopā ar sociālajām garantijām.

Par VAD karavīru ikmēneša un atvaļināšanās kompensācijas apmēru gala lēmums vēl jāpieņem Ministru kabinetam.

Latvijā VAD pakļauti vīrieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Tāda pati vecuma amplitūda ir noteikta Igaunijā, bet Somijā tiek iesaukti vīrieši līdz 30 gadu vecumam, savukārt Lietuvā – no 18 līdz 23 gadu vecumam.

Tāpat kā Latvijā, arī Somijā, Igaunijā un Lietuvā sievietes dienestā var pieteikties brīvprātīgi.

Visvairāk jeb 21 000 apmācāmo ik gadu tiek uzņemti Somijas bruņoto spēku rindās. Lietuvā ik gadu dienestā tiek iesaukti 4000 vīriešu, no kuriem vairums dienestam piesakās brīvprātīgi. Igaunijā ik gadu dienesta gaitas sāk 3500 jauniešu, no kuriem vairums dienestu izvēlas brīvprātīgi.

Latvijā dienesta gaita Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībās ilgs 11 mēnešus. Visīsākais dienesta ilgums – deviņi mēneši – ir Lietuvā. Savukārt Igaunijā, atkarībā no vienības un karavīra specialitātes, tas svārstās no astoņiem līdz 11 mēnešiem, bet Somijā – no sešiem līdz 12 mēnešiem.

Jau ziņots, ka 5.aprīlī Saeima trešajā jeb galīgajā lasījumā pieņēma VAD likumu, kas nosaka pienākumu dienēt VAD vīriešiem viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē, – viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka dienestam brīvprātīgi var pieteikties sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam.

Pirmais iesaukums dienestu uzsāks šī gada 1.jūlijā uz brīvprātības pamata, bet no 2024.gada 1.janvāra dienests tiek noteikts kā obligāts.

Tiesa, arī nākamajos iesaukumos sākotnēji Latvijas pilsoņi tiks aicināti iestāties brīvprātīgi, bet nepieciešamības gadījumā trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks.

Brīvprātīgā pieteikšanās VAD pirmajam iesaukumam notiks līdz 15.maijam.

Jau ziņots, ka kopš trešdien Saeimā pieņemtā lēmuma armijas rekrutēšanas struktūras saņēmušas daudzus zvanus un e-pastus no jauniešiem un viņu vecākiem, kas interesējas par iestāšanos armijā.

VAD laiks ir atkarīgs no dienesta veida. Dienesta gaita NBS vienībās ilgs 11 mēnešus. Dienests ietvers gan trīs mēnešu ilgu kareivja pamatapmācības kursu, gan trīs mēnešu ilgu militārās specialitātes kursu, kā arī pašu dienestu kādā no NBS vienībām – lielākoties Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē.

Tāpat VAD dalībnieks var izvēlēties arī dienestu Zemessardzes vienībā. Tādā gadījumā ir jānoslēdz līgums ar Zemessardzi uz vismaz pieciem gadiem, pildot dienesta uzdevumus ne mazāk kā 21 individuālās apmācības dienu un ne vairāk kā septiņas kolektīvās apmācības dienas katru gadu.