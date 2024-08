Vladimirs Putins. Foto: EPA/SCANPIX

Vairāk nekā pazemojoši Putinam







Ukrainas karaspēks iegājis līdz pat desmit kilometriem Krievijas Kurskas apgabalā, pēc pieejamo datu izpētes secinājuši ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi. Par to plašas atskaņas rodamas arī sociālajā tīklā “X”.

Žurnālistiskās pētniecības centra “Bellingcat” žurnālists Hristo Grozevs ievietojis karti, kurā redzamas Kurskas apgabala teritorijas, kuras kontrolē ukraiņi.

The territory in Kursk oblast under Ukrainian control as of now, per Russian military bloggers pic.twitter.com/PyZxI6lqrE — Christo Grozev (@christogrozev) August 8, 2024

Ukrainas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto Nāciju Organizācijā Sergejs Kisļica atsaucas uz Pentagona preses sekretāra vietnieces Sabrinas Singhas teikto: ” Ja mēs vēlamies mazināt spriedzi, kā jau sākumā teicām, labākais veids, kā to izdarīt, ir tas, ka Putins šodien var pieņemt lēmumu par karaspēka izvešanu no Ukrainas. (…) Mēs neuzskatām, ka tā būtu situācijas eskalācija. Ukraina dara to, kas tai jādara, lai gūtu panākumus kaujas laukā”.

Deputy @DeptofDefense Press Secretary Sabrina Singh in reply to a question on the situation in Kursk region: “At the end of the day, Ukraine is fighting for its sovereign territory, that its neighbour invaded.

So, if we want de-escalate tensions, as we said from the beginning,… pic.twitter.com/OfUyp2Ous9 — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) August 9, 2024

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Mihailo Podoļaks uzsver, ka starptautiskā atbilde uz Kurskā notiekošo ir mierīga, objektīva un balstīta starptautiskajās tiesībās un aizsardzības kara principos.

Absolutely calm, balanced, objective, and based on an understanding of the spirit of international law and the principles of defensive warfare – this is the international response to the events in the #Kursk region of the Rf. Unexpected, but extremely revealing and demonstrative.… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 8, 2024

Ukrainas iekšlietu ministra Arsena Avakova padomnieks Antons Geraščenko, atsaucoties uz “Bloomberg”, raksta, ka Krievijas izlūkošanas dienests zināja par gaidāmo iebrukumu, bet Krievijas Ģenerālštābs ziņojumus ignorēja un noslēpa no Krievijas prezidenta Vladimira Putina. Līdz ar to Kremlī ir dziļa neapmierinātība ar Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu.

Russian intelligence knew about the preparations for operation in Kursk region but Russian General Staff ignored those reports and hid information from Putin. The Kremlin is now very unhappy with Gerasimov – Bloomberg, citing a source close to Kremlin.https://t.co/wCHkhWEQqX https://t.co/ozNsZ0J0Lm pic.twitter.com/vA6qqvoH9C — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 8, 2024

ASV preses izdevuma “Wall Street Journal” galvenais starptautiskais korespondents Jaroslavs Trofimovs vēsta, ko mēs pašlaik zinām par Kurskas notikumiem.

Day four of Ukraine’s “special military operation” in Russia. What we know amid the fog of war:

🔴 Ukrainian forces continue to hold the city of Sudhza and operate in a large swath of Kursk region.

🔴 A Russian reinforcement column was destroyed on the highway to Rylsk (video… pic.twitter.com/iVR4flLe42 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 9, 2024

Ukraiņu sociālais aktīvists, jurists un blogeris Serhijs Sternenko ievietojis video ar kādas krievu sievietes palīdzības saucienu Putinam.

Filozofs un blogeris Vlads Vekslers raksta par Putina attieksmi pret Kursku. Putins ir saniknots, bet nav uztraucies. Putins domā, ka viņš uzvar lielā karā pret Rietumiem, kaut arī lēnām. Putins īpaši neatšķir Kurskas apgabalu no Ukrainas teritorijas – viņš labprāt bombardētu Kursku, ja no tā būtu atkarīga viņa režīma drošība.

Putin & Kursk incursion: Putin is pissed but not v worried. Putin thinks he is winning a big war against the West, albeit slowly. Putin doesn’t sharply distinguish between Kursk region and Ukrainian territory – he’d happily bomb Kursk if his regime security depended on it. — Vlad Vexler (@VladVexler) August 8, 2024

Ukraiņu žurnālists, kara reportieris un aizsardzības analītiķis Iļja Ponomorenko uzsver: ja Ukrainas uzbrukuma operācija Kurskas apgabalā nepārliecina Rietumus, ka tiem beidzot ir jāatsakās no apsēstības ar “eskalācijas vadību” un jāatbrīvojas no pašaizsardzības paralizējošām bailēm no Putina un viņa draudiem, es nezinu, kas vēl varētu pārliecināt.

If Ukraine's offensive operation in the Kursk region is not persuading the West that it needs finally to drop its obsession with "escalation management" and get rid of its self-defeating, paralyzing fear of Putin and his trash-talk threats — I don't know what else will. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 8, 2024

Laikraksta “Financial Times” žurnālists Kristofers Millers uzteic ukraiņus par panākumiem.

Latest on Ukraine's surprise attack: Ukraine has captured roughly 350 sq km in Russia’s Kursk region, with its forces fighting to expand and solidify their presence on the third day of Kyiv’s most audacious counteroffensive of the war. https://t.co/cHwm4nhQbs via @FT — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 8, 2024

“BBC” žurnālists Stīvs Rozenbergs atzīmē, ka pat prokrieviskie laikraksti spiesti atzīt ukraiņu panākumus.

Even some of the most pro-Kremlin Russian newspapers admit today that Ukraine’s cross-border attack has achieved some success. One paper says Kyiv “made a strong move with unpleasant consequences for our side.” Another: “the enemy is acting skilfully & daringly…” #ReadingRussia pic.twitter.com/XHmwzNiuyi — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) August 9, 2024

Igauņu militārais blogeris Dmitrijs ievietojis video ar Kurskas iedzīvotāju vēršanos pēc palīdzības pie Putina.

Kursk Zone residents absolutely livid with the Russian authorities doing nothing to help them evacuate from their homes in light of advancing Ukrainian liberation forces pic.twitter.com/Q330oNC0bG — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 8, 2024

Austrāliešu rakstniece Vanesa Badema domā, ka “ukraiņu Kurskas ieņemšanas simboliku nevar novērtēt par zemu – Kurska bija lielākā Otrā pasaules kara kauja un padomju armijas viena no lielākajām uzvaras vietām, kur viņi padzina vāciešus no austrumu frontes un mainīja kara gaitu. Vairāk nekā pazemojoši Putinam.

The symbolism of the Ukrainians taking Kursk cannot be understated – Kursk was the largest battle of WW2 and the scene of one the Soviet army’s greatest victories, where they drove the Germans from the eastern front & changed the course of the war. Beyond humiliating for Putin. https://t.co/Fv5peN8RWR — Van Badham 🥥 🌴 (@vanbadham) August 9, 2024