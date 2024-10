Ilustratīvs foto. Foto: Paula Čurkste/LETA

Vairāki mediji apstrīdējuši atteikumu saņemt ES fonda finansējumu satura digitalizācijai







Vairāki mediji apstrīdējuši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atteikumu Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda finansējumam satura digitalizācijai, aģentūrai LETA pavēstīja CFLA pārstāvji.

Projektu iesniedzēji, kuri saņēmuši negatīvu CFLA lēmumu, ir izmantojuši Administratīvā procesa likumā paredzētās tiesības to apstrīdēt un iesnieguši apstrīdēšanas iesniegumus. Apstrīdēšanas iesniegumus CFLA ir nosūtījusi izskatīšanai Finanšu ministrijai (FM) kā Atveseļošanas fonda (AF) plāna koordinējošajai iestādei.

CFLA pārstāvji skaidro, ka FM var pieņemt vienu no trim lēmumiem – atstāt CFLA lēmumu negrozītu, atjaunojot lēmuma darbību, atcelt CFLA lēmumu, vai arī atcelt CFLA lēmumu kādā tā daļā. CFLA pārstāvji informē, ka FM lēmums būtu jāpieņem mēneša laikā no apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas dienas. Objektīvu apstākļu gadījumā šo termiņu var pagarināt, par to informējot iesnieguma iesniedzēju.

CFLA ir informējusi Kultūras ministriju (KM) kā par investīcijas ieviešanu atbildīgo iestādi par projektu iesniegumu atlases starprezultātiem. Tāpat CFLA ir aicinājusi KM rast iespēju investīcijas īstenošanai piesaistīt papildu finansējumu, lai nodrošinātu atbalstu atlases laikā iesniegtajiem projektu iesniegumiem, kuri atbilstu investīcijas īstenošanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju prasībām, bet kuri šobrīd ir noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ.

Pēc CFLA rīcībā esošās informācijas KM šobrīd aktīvi strādā, meklējot risinājumus, kas ļautu palielināt AF finansējuma piešķiršanu mediju digitalizācijai.

Ja satura digitalizācijai tiks piesaistīts papildu finansējums, CFLA gadījumos, kad projekta iesniegums tika noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ, ievērojot projektu iesniegumu vērtējumu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un rindojumu prioritāro secību, atcels lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ un pieņems lēmumu par tā apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu.

Jau ziņots, ka 9.oktobrī Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma” ziņoja, ka reģionālajiem medijiem atteikts ES Atveseļošanas fonda (AF) finansējums satura digitalizācijai.

Lai reģionos turpinātu pastāvēt neatkarīga žurnālistika un neveidotos tā sauktie informatīvie tuksneši, reģionālie laikraksti bija aicināti izmantot pieejamo ES Atveseļošanas fonda finansējumu laikrakstu digitalizēšanai. Saprotot, ka katrs atsevišķi to nevarēs izdarīt, 21 reģionālais laikraksts spēkus apvienoja, piesakoties kopā.

Naudas ieguvēju saraksts vēl nav publicēts, taču LTV rīcībā esot nonācis iespējamo pretendentu saraksts, un starp tiem nav reģionālie mediji, taču ir, piemēram, uzņēmuma “Tet” platforma “Helio”. SIA “Helio Media” rakstiskā atbildē LTV norādījis, ka potenciāli iegūstamo finansējumu cer novirzīt jauna un mūsdienīgāka televīzijas tiešraides ziņu raidījuma izveidei ar ražošanas procesa digitalizāciju, kā arī portāla “1188.lv” modernizēšanai, uzlabojot tā apmeklētāju lietošanas pieredzi.

Tikmēr, piemēram, laikraksts “Kurzemnieks” cerēja no ES Atveseļošanas fonda iegūt 20 000 eiro tehniskajam nodrošinājumam digitālā satura uzlabošanai, taču pie finansējuma netika. Tā galvenā redaktore, Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes locekle Daiga Bitiniece uzskata, ka daļai reģionālo mediju šis finansējuma atteikums tiešām var būt nāves spriedums, jo īpaši tiem, kuriem vēl nav izveidoti mūsdienīgi portāli.

CFLA savukārt norādīja – pieteicēju bija vairāk nekā naudas, tāpēc konkursā tālākai virzībai no 30 pieteicējiem izvēlēti septiņi, kuriem bija kvalitatīvāk uzrakstīti projekti.

Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Salmiņš stāstīja, ka katrs medijs bija cerējis vidēji uz 50 000 līdz 60 000 eiro lielu atbalstu – visi kopā uz 750 000 eiro. Šis atteikums reģionālajiem medijiem esot liels trieciens.

Ņemot vērā “Tet” projekta panākumus konkursā, Reģionālo mediju asociācijas vadītājs Salmiņš bažījas par nolikumu, kura izstrādei bija piesaistītas nevis ar medijiem, bet gan lielākoties ar informācijas tehnoloģijām saistītas asociācijas.

KM tikmēr noraidīja pārmetumus, ka reģionālie mediji nebūtu tikuši uzklausīti.

Ministrijas ES fondu departamenta direktore Zanda Saulīte informēja, ka tad, kad atbalstīto projektu sarakstu ieraudzīs, varēs veikt korektu izvērtējumu, vai šis konkurss ir sasniedzis mērķi un dažādos mediju segmentus vai nē.

KM sola meklēt iespēju atbalstīt reģionālos medijus no citu pieejamo atbalsta veidu līdzekļiem. Esošais konkurss vēl nav noslēdzies un pretendenti vēl nav oficiāli apstiprināti.