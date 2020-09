Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Žurnāla “Medības” galvenajai redaktorei Lindai Dombrovskai, kura portālā LA.LV apgalvo, ka Valsts kontrole rīkojas ar mērķi – panākt vienu, sev vēlamu efektu – maldināt sabiedrību, Valsts kontrole grib atgādināt, ka iestādes darba uzdevums ir gluži pretējs: Valsts kontroles veikto revīziju rezultātā Latvijas sabiedrībai tiek nodrošināta iespēja gūt objektīvu priekšstatu par publiskā sektora darbību, tās rezultātiem un atbildību, portālam LA.LV skaidroja Valsts kontroles pārstāvji.

Kā atzīmē Valsts kontroles pārstāvji, pievēršoties konkrētāk veiktajai revīzijai par sugu apsaimniekošanas ilgtspēju, jāuzsver, ka ne jau Valsts kontrole ir norādījusi, kāds ir lūšu populācijas lielums un stāvoklis Latvijā, bet gan atbildīgās iestādes.

Sabiedrībai un arī Eiropas Komisijai Latvijas ziņojumā par lūšiem ilgstoši tiek norādīti divi būtiski atšķirīgi – Valsts mežu dienesta un eksperta dati.

Ņemot vērā, ka pastāv vairāki atšķirīgi populācijas skaita novērtējumi, bet sabiedrībai netiek sniegts vienkopus izvērsts skaidrojums par novērtējumiem nepieciešamo datu ieguves mērķiem un metodēm, Valsts kontroles ziņojumā ir iekļauts visu vērtējumu apraksts, tajā skaitā datu ieguves metodes.

Ja revidenti norāda uz datu neatbilstību, izrādās, ka joprojām ir spēkā vecā patiesība, ka ziņnesis, kas atnes nepatīkamu ziņu, nav labā vērtē.

Valsts kontrole sniedza ieteikumu turpmāk, pieņemot lēmumus par lūšu medību limitiem, izvērtēt to tiesiskumu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, un sniegt šo pamatojumu sabiedrībai, kā arī Latvijas ziņojumā Eiropas Komisijai norādīt datus, kas balstīti uz zinātnisku pieeju, un pilnveidot Valsts meža dienesta datu iegūšanu.

Valsts kontrole atzinīgi vērtē, ka Zemkopības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apņēmušās ieviest minēto un pārējos revīzijas ieteikumus.

UZZIŅA:

