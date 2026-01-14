Patiesā revolūcija karā nav droni: NATO eksperts brīdina par mākslīgā intelekta draudiem 0

20:58, 14. janvāris 2026
Visi runā par dronu revolūciju karalaukā, taču patiesā revolūcija ir mākslīgais intelekts – šādu atziņu TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.

Sārts paredz, ka nākotnē karadarbība būtiski mainīsies. Ja kādreiz tā bija amatnieciska joma, kurā cilvēki īstenoja ietekmes operācijas, tad šobrīd process virzās industrializācijas virzienā, kur viss ir automatizēts.

Tāpat viņš runāja arī par “datu indēšanu” jeb mēģinājumiem panākt, lai, piemēram, ChatGPT sāktu izplatīt Krievijas propagandu. Viņš ieskicē situāciju, kurā cilvēks, zinot, ka mākslīgais intelekts viņu “pazīst”, lūdz padomu, par ko vēlēt vēlēšanās.

“Cilvēkiem nebūs spēju tam pretoties,” piebilst Sārts.

