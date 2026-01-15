Eksperte: Cilvēki, kas prot labi lietot mākslīgo intelektu, izkonkurēs cilvēkus, kas to nelieto 0
Runājot par mākslīgo intelektu, šobrīd aktuāls ir jautājums par to, kam mums katram jāgatavojas, kam jāgatavojas organizācijām, institūcijām, valstīm. Ir kāds ļoti trāpīgs ir izteiciens vai atziņa – nevis mākslīgais intelekts izkonkurēs cilvēkus, bet cilvēki, kas prot labi lietot mākslīgo intelektu, izkonkurēs cilvēkus, kas nelieto mākslīgo intelektu. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda Oksana Sivokobilska, Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Sivokobilska uzskata, ka mākslīgais intelekts ir tāds kā produktivitātes celšanas būsteris. Spriežot par kādu konkrētu darbavietu izzušanu, viņa dalās ar novērojumiem, ka pēc būtības izzūd tās darba vietas, kurās cilvēks pieņemtu sev palīgu – tagad mēs tur veidojam mākslīgā intelekta asistentus.
Pievienotajā video skatieties un klausietes plašāku ekspertes viedokli par to, kā vienkāršu, rutinizētu roku darbu tagad aizstāj mākslīgais intelekts ar jau pusgatavu produktu, taču ar šo rezultātu viss nav tik vienkārši – kā to risināt, pieņemt un ko ar to darīt tālāk?