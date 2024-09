Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs savā kontā sociālajā medijā “X” publicējis foto, kurā redzams kopā ar ASV prezidentu Džo Baidenu un viņa sievu Džilu Baidenu.

Ierakstā Rinkēvičs veltījis pateicības vārdus ASV prezidentam par uzņemšanu Ņujorkā un sniegto atbalstu Latvijai vairāku gadu garumā.

Thank you, President Biden and Mrs Biden, for the wonderful reception in New York and your continuous support to Latvia throughout those years.

📷 The White House pic.twitter.com/zvDygOsu2g

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 27, 2024