“Rīgas mēru personīgi informēju par šo konkrēto situāciju, arī piedāvāju meklēt dažādus risinājums un iezīmēt scenārijus, kādā veidā varētu pietiekami ātrā tempā šīs te problēmas novērst, bet atbildi es nesagaidīju…” vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!) raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” skaidro situāciju par Rīgas teritorijas plānojuma apturēšanu.

Viņš skaidro, ka starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un pašvaldībām pastāv pārraudzības attiecības. “Mēs pārraugām to, kādā veidā pašvaldības izdod savus normatīvos aktus, vai tie atbilst procedūrai, vai tie atbilst likumam. Tajā brīdī, kad ir kaut kādas problēmas, mēs no ministrija puses par to pašvaldībai norādām,” saka Plešs.

Ministrs norāda, ka arī šajā gadījumā Rīgas dome vairākkārt vērsusies pie ministrijas ar jautājumiem par dažādām situācijām attiecībā uz šo plānu. Ministrija jau iepriekš norādījusi, ja Rīgas dome ies šādu ceļu, tas nebūs likumīgs.

“Man kā ministram nav tiesību laist tālāk šāda veida plānu, jo tas ir pretējs likumam,” atzina Plešs.

Viņš uzsver, ka ministra pienākums ir apturēt, ja ir juridiskas problēmas vai procedūras pārkāpumu. Un tieši šāds esot tas gadījums.

“Man ļoti žēl, ka Rīgas dome neieklausījās ministrijas vairākkārtīgos argumentos, kur mēs norādījām, ka spertie soļi būs pretlikumīgi. Kopumā ir radies juridisks brāķis,” sacīja Plešs.

Viņš atzīst, ka viņam šis lēmums prieku nerada, jo ir ļoti būtiski, ka Rīgas teritoriālais plāns tiek pieņemts, un tas ir atbilstošs iedzīvotāju interesēm.

Jau vēstīts, ka VARAM ir apturējusi Rīgas teritorijas plānojumu nākamajiem gadiem, jo konstatēta tā neatbilstība likumiem un samērīguma trūkums starp iesaistīto pušu interesēm.