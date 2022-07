Olīvija Luīze Līcīte Foto: no privātā arhīva

Olīvija Luīze Līcīte, "Skola & Ģimene"

Aptaujas autore ir Olīvija Luīze Līcīte. Par sevi viņa saka: “Esmu 13 gadus veca, mācos Rīgas Franču licejā 6. klasē. Man patīk nodarboties ar tenisu, mākslu, kā arī apgūt jaunas valodas un hobijus. Nākotni gribētu saistīt ar medicīnu, labprāt kļūtu par dermatoloģi.

Izvēlējos aptaujāt savus vienaudžus par to, kā viņi atšķir neīstas ziņas no īstajām, jo mūsdienās dažreiz ir grūti saprast, vai rakstītais ir patiesība, puspatiesība, izdomājums vai meli. To, cik daudz un veiksmīgi izplatās cilvēku izdomātie meli, varēja novērot pandēmijas laikā, kad apkārt plūda tik daudz nepatiesu faktu. Tas viss tikai pierādīja to, ka ir svarīgi būt apdomīgam un izvērtēt to, ko lasi tiešsaistē. Viltus ziņu izplatība pieaug ar sociālo tīklu palīdzību, jo daudzi cilvēki neapdomā, vai tas, ko viņi izlasījuši, ir vai nav patiesība, bet nošēro neīsto informāciju tālāk, jo tas, kas ir rakstīts internetā, nevar būt meli, vai ne? Tāpēc intervēju savas vienaudzes, lai uzzinātu, kādas metodes viņas pielieto, lai atšķirtu viltus ziņas no īstām.

Pati ikdienā diezgan daudz lasu un klausos ziņas. Esmu pamanījusi, ka sociālajos tīklos, kā arī citviet ir daudz viltus ziņu. Lai atšķirtu neuzticamas un neīstas ziņas no īstām, parasti salīdzinu/pārbaudu vēstījumu no vairākiem avotiem, cenšos analizēt info, kā arī uzticos cilvēkiem, kas labāk pārzina informāciju un notiekošo. Noteikti neuzticos visam, ko redzu Facebookā, TikTokā, Instagramā vai citos sociālajos tīklos, jo tas nav pārbaudīts un patiess ziņu avots, kur viss rakstītais un parādītais būs patiesība.”

Klausos, jo vecāki skatās

Sofija Reire (13)

Kādreiz biežāk klausījos ziņas, kā arī lasīju tās, sekoju līdzi jaunumiem, bet tagad nesanāk laiks, lai to darītu. Ziņas klausīties sanāk biežāk, jo mani vecāki tās ļoti bieži skatās. Lai atšķirtu īstu informāciju no neīstas, visbiežāk pameklēju vairākos ziņu portālos vēl kaut ko par šo tēmu, padomāju, vai šī informācija varētu būt īsta, vai tā neieslīgst pārmērībās un pārāk nenoniecina kādu situāciju vai personu.

Lasu vairākās valodās

Neila Tīna Ruskule (13)

Ikdienā visbiežāk lasu ziņas, bet dažreiz kopā ar ģimeni tās skatos televīzijā vai klausos radio, braucot mašīnā. Man noteikti gribētos tām vairāk sekot līdzi, bet nepietiek laika. Lai atšķirtu viltus ziņas no īstām, sekoju līdzi oficiāliem ziāčņu kanāliem un portāliem, piemēram, “Kas jauns”, “Delfi” un citiem, kā arī pieeju visam ar prātu un sekoju līdzi avotiem arī svešvalodā. Lasu arī angliski, krieviski, jo pārvaldu vairākas valodas. Diemžēl ziņas krievu valodā pēdējā laikā ir pilnas ar propagandu, un es izvairos no to lasīšanas.

Ja nesaprotu, lūdzu palīdzību

Elza Eņģele (12)

Īstās ziņas atšķiru no neīstām dažādos veidos. Viens veids ir, ja ieraugu kādu ziņu sociālajos tīklos, tad cenšos izprast tās būtību un informācijas patiesumu. Cenšos sameklēt tādu pašu ziņu vēl citās uzticamās interneta vietnēs. Ja vēl joprojām nevaru atšķirt – patiesība vai meli, tad jautāju palīdzību ģimenei. Ir vērtīgi šo tēmu izrunāt draugu vai klasesbiedru lokā, jo tas var ietekmēt mūs visus – kam ticam un kam ne, kā arī ar kādu informāciju dalāmies. Šī brīža ziņām sekoju līdzi, klausoties raidījumus radio, skatos svarīgākās televīzijas ziņas un dažādu reportieru apskatus.