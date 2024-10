Publicitātes foto

VCA poliklīnikās vakcinē pret sezonālo gripu, valsts apmaksāto vakcīnu visiem var nepietikt Ieteikt







“Veselības centru apvienības” (VCA) poliklīnikās sākta vakcinācija pret sezonālo gripu. Pērn individuāli Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Talsos, Bauskā pret gripu VCA poliklīnikās vakcinējās 9000 iedzīvotāju. Izmantojot VCA mobilā vakcinācijas punkta pakalpojumus, vēl daudzi saņēma šo vakcīnu darbavietās. “Pašlaik lielāka ir individuāla iedzīvotāju interese, vienlaikus ir arī uzņēmumi un iestādes, kas jau savlaicīgi pieteikušas iespēju darbinieku vakcinācijai pret gripu,” apstiprina VCA poliklīnikas “Aura” direktore Anita Kamenščikova.

“Saslimšanai ar gripu lielākā aktivitāte katru gadu vērojama janvārī, februārī, bet labāk pret to vakcinēties jau laikus – oktobrī, novembrī –, ņemot vērā arī to, ka vakcīnas iedarbībai nepieciešamas vismaz 10 dienas. Vakcinēties pret sezonālo gripu var arī vēlāk rudens beigās, ziemas sākumā, bet pašreiz to darīt nozīmīgi, jo līdztekus gripai cirkulē arī citi vīrusi. Īpaši bīstami ar gripu saslimt ir gados vecākiem cilvēkiem un maziem bērniem, kā arī hronisku slimību (cukura diabēta u.c.) pacientiem. Iedzīvotāji var vienlaikus vakcinēties gan pret gripu, gan pret iespējamo saslimšanu ar Covid-19 vai, piemēram, difteriju, ja tas nepieciešams pēc vakcinācijas kalendāra. Jāapzinās, ka katra saslimšana imunitāti grauj, bet vakcīnas to spēcina. Aicinātu uzticēties ārstu viedoklim par nepieciešamību vakcinēties pret gripu, tādējādi aktīvi piedaloties sabiedrības veselības veicināšanā. Ja ir šaubas par vakcīnas nepieciešamību, jākonsultējas ar ģimenes ārstu. Jāņem vērā, ka gripai iespējamas komplikācijas, turklāt ik gadu ir arī letāli gadījumi. Gripa var izrādīties īpaši bīstama, ja ir hroniskas slimības.

Esam gandarīti par VCA mobilā vakcinācijas punkta darbību, jo tādējādi varam ne tikai ietaupīt dažādās jomās strādājošo laiku, vakcinējot uz vietas darba vietās, bet vakcinēt arī, piemēram, ilgstošas sociālās aprūpes centros, kuru klienti pamatā ir gados vecāki cilvēki,” norāda VCA poliklīnikas “Aura” direktore Anita Kamenščikova. Viņa arī norāda, ka pēc Slimību profilakses un kontroles centra apstiprinātā plāna VCA poliklīnikas saņēmušas mazāk vakcīnu – tas nozīmē, ka visiem vakcinēties gribētājiem ar piešķirto bezmaksas vakcīnu pret gripu skaitu var izrādīties par maz.

Vakcinācijai pret sezonālo gripu bez ģimenes ārsta nosūtījuma var reģistrēties visas pilngadīgās personas. Ja ir vēlme saņemt vakcīnu arī pret Covid-19, jābūt pagājušam gadam pēc iepriekš saņemtās vakcīnas; senioriem šis laiks ir pusgads.

Visi bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem ieskaitot, ar hroniskām slimībām slimojoši bērni vecumā no 2 gadiem līdz 17 gadiem, grūtnieces, seniori no 60 gadu vecuma un vēl citas iedzīvotāju grupas tiek vakcinēti ar valsts apmaksātu sezonālās gripas vakcīnu. Lai saņemtu valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu, personām, kas pieder pie noteiktām veselības grupām, kuras norādītas 2000.gada 26.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi”, ir nepieciešams uzrādīt ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu vakcinācijai, kur norādīta attiecīgās hroniskās slimības diagnoze. Cilvēkiem, kuri pieder pie šīm veselības grupām, saslimšana ar gripu ir īpaši bīstama.

Gripas vakcīnas ir drošas, efektīvas (ņemot vērā, ka neviena uz pierādījumiem balstītā ārstēšana nedod 100% garantiju) un pasargā ne tikai vakcinēto, bet palīdz aizsargāt arī vājākos sabiedrības locekļus: vecāka gadagājuma cilvēkus, cilvēkus ar imūnsistēmas traucējumiem un bērnus, kuri vēl ir pārāk mazi, lai paši saņemtu vakcīnu.

Vakcinācija pieejama ātri!

VCA poliklīnikās pieejami procedūru un vakcinācijas kabineti, kuros sertificētas medicīnas māsas veic pacientam arī vakcināciju pret gripu; ir pieejamas trīs veidu vakcīnas. Pieraksta iespēja vakcinācijai pret gripu ir gan VCA poliklīniku reģistratūrās, gan tiešsaistē www.epoliklinika.lv , kur, pakalpojumu meklētājā ierakstot vārdu “vakcinācija”, ir redzami visi pieejamie vakcināciju veidi un, uzsākot pierakstu, – arī aktuālā cena. VCA poliklīnikās pašlaik vakcināciju gan pret gripu, gan Covid-19 nodrošina tajā pašā vai tuvākajā dienā.

Vakcīnas ievade pieaugušajiem kā maksas pakalpojums pieejama bez nosūtījuma. Bērniem līdz 17 gadu vecumam obligāti nepieciešama vakcinēšanas dienā izsniegta izziņa no ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli. Pacientiem ar veselības apdrošināšanas polisi pakalpojumus apmaksā atbilstoši veselības apdrošināšanas programmas nosacījumiem.

“Veselības centru apvienība” (VCA) ir viens no lielākajiem privātās veselības aprūpes uzņēmumiem Latvijā ar filiālēm Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Talsos, Madonā, Saldū, Bauskā. Vairāk nekā 1500 VCA darbinieki nodrošina valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus 120 specialitātēs un aprūpes virzienos.