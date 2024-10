Šoruden daudzi pacienti sūdzas par ilgstošu un mokošu klepu. Kas tas ir, un kā to ārstēt? Ieteikt







Rudens vēsmas atnesušas ne tikai krītošas lapas, bet arī ilgstošu klepu, kas daudziem kļuvis par traucēkli. Klepus, kas parasti ir tikai īslaicīgs saaukstēšanās simptoms, šogad daudziem izrādās noturīgāks un grūtāk izārstējams. Kāpēc šogad klepus ir tik uzmācīgs, un kā rīkoties, ja tas nepāriet? Lai noskaidrotu, kas izraisa ilgstošo klepu, un kā ar to cīnīties, LA.LV sazinājās ar “Veselības centra 4” filiāles “Anti-Aging Institute” internisti Lieni Martinsoni-Bērzkalni.

Reklāma Reklāma

Interniste atklāj, ka šobrīd ir novērojama aktīva vīrusu sezona, kas izraisa ilgstošu klepu, kā vienu no tiem minot COVID-19. Martinsone-Bērzkalne norāda, ka parasti klepus ver ieilgt līdz pat trim mēnešiem: “Ir jāsaprot, ka klepus var ieilgt un būt normāls līdz pat diviem, trim mēnešiem. Protams, ka tas cilvēkam ir mokoši un nav patīkami.”

Bet kā rīkoties, ja pamanāt pirmās simptomu pazīmes? Ārste aicina ikvienu, kam ir saaukstēšanās pazīmes, palikt mājās un ārstēties. “Ja cilvēks novēro saaukstēšanās pazīmes, tad es aicinu vienmēr pirmās dienas vai nu ņemt darba nespējas lapu, vai, ja ir tāda iespēja, lūgt darbā kādu brīvu dienu un ārstēties mājas apstākļos, tādējādi nepakļaujot riskam apkārtējos. Mums ir jāapzinās, ka COVID-19 tagad tiek traktēts kā parasta vīrusa infekcija, bet tā sekas var būt daudz nepatīkamākas un ilgstošākas.”

Tāpat nedrīkst aizmirst arī par gripas epidēmiju, kas rudens sezonā ir sevišķi aktīva. Lai pārliecinātos, kāda infekcija ir izraisījusi ilgstošo klepu, ir nepieciešama veikt testu. Šobrīd lielākajās Latvijas aptiekās iespējams iegādāties kombinētos testus, kas vienlaicīgi spēj noteikt COVID-19 un gripas klātesamību.

Ja ir novērojams klepus, un tas ilgstoši nepāriet, interniste iesaka vairākus paņēmienus, kā efektīvāk to pārvarēt. Svarīgi ir ievērot miera režīmu, samazināt fiziskās aktivitātes un darba slodzi, lietot daudz C vitamīna: “Ja ir iespējams, uzturā lietot dabīgas ogas, piemēram, dzērvenes, vai izmantot aptiekās nopērkamu, ūdenī šķīstošu C vitamīnu.” Tāpat, viņa aicina cilvēkus saaukstēšanās gadījumos uzņemt papildus šķidrumu, dzerot upeņu un aveņu tējas, kas palīdz uzveikt vīrusus.

Taču, ja klepus ir ieildzis, nevar aizmirst par nepieciešamību vērsties pie ģimenes ārsta, kurš nepieciešamības gadījumā nosūtīs pacientu uz rentgena vai analīžu izmeklējumiem, ja tādi būs nepieciešami, kā arī ieteiks atbilstošus medikamentus.

Aktīvajā vīrusu sezonā īpaši uzmanīgiem jābūt maziem bērniem, senioriem, un cilvēkiem ar hroniskām elpceļu saslimšanām. Arī ikdienas paradumi, piemēram, bieža uzturēšanās svaigā gaisā un pietiekams miega daudzums, vismaz septiņas līdz astoņas stundas, ir būtiski vīrusu laikā.