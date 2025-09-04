Vecāki, uzmanību! VID atgādina svarīgu informāciju 0
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atkārtoti vērsies pie darba devējiem un vecākiem ar svarīgu informāciju – mācību gads ir sācies un lielākajai daļai skolēnu vasaras darbi beigušies. Lai vecāki nezaudētu nodokļu atvieglojumus par apgādībā esošiem bērniem, darba devēji tiek lūgti laikus iesniegt VID ziņas par darba attiecību izbeigšanu ar skolēniem! Savukārt vecākiem jāpārbauda savas algas nodokļa grāmatiņas (EDS), vai bērns joprojām ir apgādībā.
Beidzoties vasaras brīvlaikam, kurā daudzi skolēni arī strādāja, atgādinām par nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem tiem vecākiem, kam ir bērni vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot) un kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.
Ja bērns (līdz 19 gadu vecumam), kas mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ir strādājis tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam par šo periodu netika automātiski pārtraukta bērna atrašanās apgādībā. Tā automātiski turpināsies arī tad, ja bērns līdz 31. augustam (ieskaitot) pārtrauks darba attiecības un atsāks mācības. VID saņems šo informāciju no darba devēja un izglītības iestādes, līdz ar to vecākiem nekāda izziņa par to Valsts ieņēmumu dienestam nav jāsniedz.
Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecumam mācās un turpina strādāt arī mācību gada laikā, bērna atrašanās apgādībā no 1. septembra (vai no datuma, kad mācību gada laikā tiks uzsāktas darba attiecības) tiks pārtraukta automātiski.
Tādēļ brīdī, kad bērns mācību gada laikā pārtrauc strādāt un turpina tikai mācīties, vecākiem, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pašiem bērns jāatjauno apgādībā.
Ja bērns mācās ārvalsts mācību iestādē, vecākam par to algas nodokļa grāmatiņā jāpievieno arī izziņa. Savukārt, no Latvijas izglītības iestādēm VID informāciju saņem automātiski, tādēļ vecākiem izziņa nav jāsniedz.
Kopumā bērns var būt apgādībā vienam no vecākiem ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kamēr turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, nav reģistrējis saimniecisko darbību vai nesāk gūt ienākumus, kas pārsniedz 250 eiro mēnesī.