Vecpilsētas festivāls, Militārais festivāls, “Treski Fest”– ko redzēt Igaunijā šajā un tuvākajās nedēļas nogalēs 0
Vasara rit pilnā sparā un mūsu kaimiņi – Igaunijā – ir sarūpējuši plašu pasākumu, festivālu un koncertu piedāvājumu ikdienai gaumei. Atliek vien sēsties automašīnā, autobusā, vilcienā vai lidmašīnā, lai pēc neilga brauciena jau būtu galamērķi un baudītu vasaras dienas un vakarus ar lielisku mūziku, mākslu un gastronomisko piedāvājumu.
Izbaudīt vecpilsētas burvību Tartu Ja pasteidzas, vēl šajā nedēļas nogalē var pagūt uz Vecpilsētas festivālu “Tartu sumin”, kas līdz 10. radīs rosību vecpilsētā ar radošumu, dzīvo mūziku un siltu satikšanos. Pasākuma ietvaros vecpilsēta ir kļuvusi par patīkamu un daudzveidīgu tikšanās vietu, kurā var atpūsties un no jauna atklāt vecpilsētu.
Festivāls ar pievienoto vērtību Šajā nedēļas nogalē Dienvidigaunijā Setomā pagastā visi tiek laipni gaidīti “TRESKI FEST”, kas piesaista un iedvesmo apmeklētājus ar dabu un augstas kvalitātes kultūru. Festivāla sirds ir 2021. gadā izveidotais unikālā Treskas estrāde. Festivāla pievienotā vērtība, līdzās mūzikai, ir iedvesma – viss, kas rada pievienoto vērtību cilvēku dzīvei, pozitīvi ietekmē viņus un virza uz atklāšanu un attīstību, piemēram, ledus vannas, rīta elpošana, saunas un Setomā, kas iepazīstina ar vietējo kultūru, kā arī daudz kas vēl. Treski ir vieta, kur tikties, lai izbaudītu kaut ko īpašu. Festivālā īpaši gaida tos, kuri ir noguruši no pilsētas steigas, lai baudītu kultūru, mūziku un skaisto dabu, kā arī radītu unikālas atmiņas.
Pasaules zvaigznes Tallinas Dziesmu svētku laukumā
Tiem, kuri nealkst pēc klusuma, bet tieši pretēji, vēlas ko ļoti skaļu un aktīvu, der zināt, ka Tallinas Dziesmu svētku laukumā lielu koncertu jau šo piektdien (8. augustā) piedāvās viena no lielākajām pasaules hip-hop zvaigznēm “50 Cent”. Mūziķis, kurš tiek uzskatīts par vienu no visietekmīgākajiem hip-hop māksliniekiem, uz skatuves būs redzams savā leģendārajā, harizmātiskajā tēlā, izpildot hitus, kas atdzīvinās Tallinas Dziesmu svētku laukumu. Ir gaidāma nepieredzēta enerģija, spēcīga scenogrāfija un repa pasaules klasika. Aizvien ir iespējams paspēt iegādāties biļetes. Bet, jau 14. augustā, uz tās pašas skatuves uzstāsies leģendāras kanādiešu dziedātājs un dziesmu autors Braians Adamss.
Militārais festivāls Valgā No 15. līdz 16. augustam Valgā notiks Starptautiskais Valgas Militārās vēstures festivāls. Viens no unikālākajiem starptautiskajiem militārās vēstures festivāliem ir liels ikgadējs pasākums, kas pulcē dažādu valstu militārās vēstures klubu biedrus. Pasākuma ietvaros tiek organizētas paraugcīņas, karavīru gājiens pilsētā, kur var redzēt karavīrus dažādās formās un kara tehniku. Pasākuma laikā ir arī senlietu un amatniecības tirdziņš. Interesantas nodarbes šeit atradīs ikviens pasākuma apmeklētājs. Turklāt, tā ir lieliska iespēja apskatīt arī Valku – Valgas dvīņu pilsētu Latvijas robežas šajā pusē.
Iespēja izbaudīt 40 divu dienu restorānus Savukārt, no 16. līdz 17. augustam daudzviet Igaunijā norisināsies t.s. Peipusa Pārtikas iela 175 km garumā. No Vasknarvas līdz Setomā tiks atvērti 40 divu dienu restorāni, kas piedāvās ēdienus no Peipsimā tīrajām izejvielām, gan tradicionālos veidos gan modernos risinājumos. Peipusa ēdiens ir viss, ko reģionā var izaudzēt: ezerā, mežos, laukos, purvos. Papildus Peipusa ēdieniem varēs baudīt kultūras programmas un māksliniekus, skatīties izstādes, iegādāties vietējos ēdienus un dzērienus.
Neatkarīgi no tā, vai meklējam radošu rosību pilsētas vidē, iedvesmojošu atpūtu dabas tuvumā vai aizraujošu ceļojumu caur vēstures un garšas slāņiem, Igaunija šajās un tuvākajās nedēļas nogalēs piedāvā ko īpašu ikvienam. No Tartu vecpilsētas līdz pasaules zvaigznēm Tallinā, no Setomā autentiskās kultūras līdz Peipusa gardumiem – atliek vien izvēlēties virzienu un ļauties piedzīvojumam.