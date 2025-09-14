Arhitekts pārspējis pats sevi! Francijā atklāta jauna ēka, ko jau dēvē par mūsdienu ikonu 0
Francijā, Mecā, atklāts viens no šī gada iespaidīgākajiem arhitektūras projektiem – dizainera Filipa Starka (Philippe Starck) radītais viesnīcas komplekss “Maison Heler”, raksta Lrytas, atsaucoties uz Financial Times.
Ēka izskatās gluži kā no fantāzijas romāna: moderna deviņu stāvu stikla ēka ar gotikas stila elementiem, savukārt interjers piesātināts ar sirreālisma un elegances elementiem.
Arhitekts Starkss, kurš pazīstams ar ekscentriskiem risinājumiem šoreiz pārspējis pats sevi.
Viesnīcas ideja balstīta Starka izdomāto stāstu par tēlu Manfredu Heleri – ekscentrisku sapņotāju, kuram veltīts šis “nams debesīs”.
Viesnīcas restorānā “La Cuisine de Rose” viesi var atrast rotaļīgas norādes uz šo stāstu, bet uz jumta izveidotā terase ļauj ieraudzīt Mecu no pavisam cita skatpunkta. Restorāna vitrāžas veidojusi Starka meita Ara.
Šis projekts jau kļuvis par jaunu arhitektūras simbolu, kas piesaista gan pilsētas iedzīvotājus, gan tūristus no citām valstīm.