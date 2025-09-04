#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Vērojot liepu ziedus un gājputnus…” Laika vērotājs Bukšs atklāj, kāds būs rudens un kad sāksies ziema 59
Elza Breidaka

Foto: LETA/LA.LV kolāža
Elza Breidaka
5:21, 4. septembris 2025
Ziņas Dabā

Ar pieredzes bagāto laika vērotāju Vili Bukšu LA.LV sarunājās 3.septembrī. Tā ir nozīmīga diena. Ticējums vēsta – kāds laiks 3.septembrī, tāds tas būs turpmākās četras nedēļas. Septembra mēneša trešā diena bija saulaina un vasarīgi silta. Izskatās, ka tāds arī būs septembra turpinājums.

Vilis Bukšs apstiprina: “Pēc tādas savādas vasaras – rudens solās būt tīri labs. Rudens vienmēr ir ieguvējs – vasara var būt vēsa, karsta, slapja, bet ar rudeni ir tā – ja tas ir auksts, tas ir pats par sevi saprotams, bet ja silts, tad cilvēki priecājas par atvasaru.”

Septembris solās būt labvēlīgs siltuma ziņā, neskatoties uz īslaicīgiem nokrišņiem. Astronomiskais rudens sāksies 22.septembrī.

“Septembris būs siltāks kā parasti. Nokrišņi tuvu vidējam, bet nebūs tā kā bija jūlijā, augustā. Kopumā var teikt, ka septembris kompensēs to, ko vasarā nevarējām izbaudīt.

Krasi nekas nemainīsies līdz pat 12.oktobrim. Oktobra otrajā pusē, no kāda 20.–25. datumam, iespējamas sniegpārsliņas kopā ar lietutiņu. Jāliek aiz auss, ka naktīs varētu būt nelieli mīnusi,” prognozē laika vērotājs.

Bukšs norāda, ka cilvēki zemes darbus droši varēs darīt līdz pat oktobra padsmitajiem datumiem.

Līdz 10.novembrim, līdz Mārtiņiem, viss norisināsies dabiski-pakāpeniski. “Kā saka – saulīte tuvojas horizontam, tāpat arī rudens soli pa solim ies pretī ziemai.

Vērojot liepu ziedus un gājputnus, ziema Latvijas austrumu daļā varētu sākties ap Katrīnām, 25.novembri. Naktīs varētu būt pat līdz mīnus 10 grādiem, sniedziņš var uzsnigt,” atklāj Bukšs.

