VIDEO. “Jūs, nelieši, ejiet prom!” Kungs gados drosmīgi stājās pretī okupantiem un pateica visu, ko domā 0
Kupjanskā kāds vīrietis, ieraugot, ka viņa mājai tuvojas krievu karavīri, nekavējoties uzrunāja okupantus un pieprasīja, lai viņi pamestu pilsētu. Vīrietis atcerējās, kā Ukrainas karavīri iepriekš palīdzējuši civiliedzīvotājiem, un skaidri nodēvēja viņus par “Z” okupantiem, kas ukraiņu tautai nodara vien tikai postījumus, vēsta ārzemju medijs.
Vīrietis dzīvo augstceltnē, un, ieraugot iebrucējus, viņš nebaidījās izteikt savu viedokli. Viņš atcerējās, ka Ukrainas karavīri no Žitomiras apgabala savulaik dalījušies ar ēdienu – sniedzot gan šokolādi, gan pastēti, gan desu. Tāpēc vīrietis atklāti pateica okupantiem:
Krievu karavīra reakcija pārsteidza – viņš tūlīt sāka attaisnoties, neslēpjot, ka ir ļoti pārsteigts par ukraiņa tiešumu.
Video, kas tika ievietots internetā, liecina, ka aina pie daudzdzīvokļu mājas ieejas Kupjanskā nav tikai emocionāls brīdis, bet arī spogulis tam, kā Harkivas apgabala iedzīvotāji reaģē uz armiju, kas ieradās “atbrīvot”, bet patiesībā izraisīja apšaudes, sagrāva mājas un radīja bailes.
Drosmīgais vīrietis neizrādīja nekādas bailes no bruņotajiem iebrucējiem un skaidri norādīja viņiem virzienu – prom no pilsētas. Vietējie iedzīvotāji negaida Krieviju un neuztver to kā “aizstāvi”. Gluži pretēji – viņi pieprasa atbildību par tās paveiktajām zvērībām.
Šis notikums simbolizē tūkstošiem cilvēku attieksmi okupētajās teritorijās. Gadiem ilgi Krievijas propaganda stāsta par “pateicīgajiem Ukrainas iedzīvotājiem”, taču realitāte ir pavisam citāda: okupēto teritoriju iedzīvotāji atklāti nolād tos, kas ieradās ar ieročiem.
Vakar Putins apgalvoja, ka ukraiņi it kā “ar prieku” sagaida Krievijas armiju, taču šis video skaidri parāda pretējo – krievu okupanti nav gaidīti, iedzīvotāji pret viņiem izjūt lielu naidu un ir gatavi pateikt patiesību tieši sejā.
Сволочи, уходите! pic.twitter.com/Ouw41NnII1
— Tte.Dan 🪖 (@kozako01) December 10, 2025