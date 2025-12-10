Foto. pexels-helloaesthe

13 veidi, kā panākt, lai mājās smaržotu pēc Ziemassvētkiem visu mēnesi 0

LA.LV
Mājas Svētki

Ziemassvētku laiks sākas ne tikai ar rotājumiem logos un steigā pirktām dāvanām, bet ar to brīdi, kad mājās parādās īpašā svētku smarža. Tā parasti ir silta, mierinoša un atgādina par vakariem, kuros kāds vāra kakao vai silda karstvīnu, kāds rotā eglīti, bet kāds cits cep piparkūkas un skatās svētku filmas.

Kokteilis
“Esam vienojušies.” Izskan baumas, ka eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs nonācis pansionātā
Eksperti ir nosaukuši 9 automašīnas, no kurām vajadzētu izvairīties pensionāriem
TV24
“Negribu tā publiski stāstīt, bet…” Andris Bērziņš atklāj noslēpumu par Latviju, ko daudzi nezināja
Lasīt citas ziņas

Aromāts ir daļa no svētku rituāla, un vislabākais ir tas, ka šo sajūtu var radīt arī tad, ja sniega vēl nav un svētku diena tikai tikai tuvojas. Lūk, vienkārši, skaisti un dvēseliski veidi, kā piepildīt māju ar Ziemassvētku noskaņu, par tiem vēsta vietne RealSimple.

Pagatavojiet skaistu citrusaugļu vītni

Žāvētu citrusaugļu vītne ne tikai smaržo, bet arī izskatās kā rokām darināta svētku rotaslieta. Sagrieziet apelsīnus, citronus vai laimus plānās šķēlēs un cepiet jeb pakaltējiet cepeškrāsnī līdz tie kļūst viegli kraukšķīgi un caurspīdīgi kā vitrāžas logi. Mājā tad izplatās viegla citrusaugļa smarža. Kad šķēles izžuvušas, saveriet tās uz auklas, un jūs iegūsiet dekoru, kas izskatās pēc rudens saules un ziemas vienlaikus. Šī virtene lieliski derēs eglītei, kamīnam vai logu rotāšanai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. VIDEO. Šis Ziemassvētku tirdziņš ir vislielākais un, iespējams, lētākais Eiropā! Tas nav ne Vācijā, ne Austrijā
Mājas
“nokopt” Ziemassvētku eglīti un sakārtot rotājumus? Praktiski padomi
Mājas
Kā gatavot Adventes vainagu no kociņiem. Padomi fotogrāfijās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.