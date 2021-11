Daniels Pavļuts Foto: Evija Trifanova/LETA

Veselības ministrija min, kad būs pirmās indikācijas, vai atcelt ārkārtējo situāciju valstī







Veselības ministrija pieļauj, ka 18.decembrī būs pirmās indikācijas, vai 11.janvārī Latvijā varētu atcelt ārkārtējo situāciju un ar Covid-19 izplatību saistītos drošības pasākumus, otrdien valdības sēdē atzina veselības ministra padomnieks Kaspars Bērziņš.

Bērziņš skaidroja, ka ap 6.decembri būs zināma infekcijas attīstības trajektorija.

“Saliekot kopā visus epidemiologu ieteikumus un izmantojot Nacionālā veselības dienesta analītiķu veidotos modeļus, secinājums ir, ka mums līdz 6.decembrim ir ļoti riskants periods. Mums tikko ir beigusies mājsēde, mēs īsti nezinām, kā šī slimība attīstīsies, cik labi sabiedrība pašlaik ievēro ierobežojumus,” skaidroja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis.

Ja inficēto pieaugums šajā laikā būs lielāks par 10% nedēļā, tad hospitalizēto skaits varētu apstāties ap 800. Taču tad 18.decembrī inficēto skaits dienā pārsniegs 1000 līdz 1250 gadījumu, Ziemassvētkos būs straujš inficēto pieaugums un būs nepieciešami papildu drošības pasākumi ap Jauno gadu, lēšot eksperti.

Ja inficēto skaits augs lēnāk, tad arī Ziemassvētkos pieaugums būs mazāk izteikts. “Savukārt, ja inficēto skaits tuvākajā laikā, līdz Ziemassvētkiem, turpinās samazināties, tad arī Ziemassvētkos pieaugums būs minimāls un situācija janvārī būs stabila. Mēs to redzēsim aptuveni divu nedēļu laikā,” iespējamo scenāriju ieskicēja Bērziņš.

Tāpēc galvenais mērķis ir ar pēc iespējas zemāku inficēšanās līmeni sākt Ziemassvētku periodu no 18.decembra, jo Ziemassvētkos jebkurā gadījumā gaidāms inficēto skaita pieaugums. “18.decembrī varēs jau redzēt, kas notiks ar drošības pasākumiem,” piebilda Bērziņš.

Lai Ziemassvētku periodu sāktu ar pēc iespējas mazāku inficēto kaitu, VM iesaka no 6.decembra ieviest visu klātienē strādājošo paštestēšanu divreiz nedēļā. Pēc Bērziņa paustā, tiek izstrādāti risinājumi, “kā valsts var palīdzēt nokļūt” pie paštestiem arī privātajam sektoram.

Tāpat VM plānojot likt uzsvaru uz vakcinēšanas aptveres palielināšanu, īpaši riska grupās. Ministrijas plānos esot “aktivizēt” arī balstvakcināciju.

“Atvieglojumi jāskatās tikai sabiedrībai svarīgākie, prioritārie, vienlaikus kompensējot ar drošības stiprināšanas pasākumiem un cītīgi vērtējot ietekmi pēc katra pasākuma ieviešanas,” uzsvēra Bērziņš.

Jau ziņots, ka līdz 6.decembrim valdība neplāno būtiski mīkstināt Covid-19 dēļ ieviestos drošības pasākumus.

Pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) sacīja, ka pastāv vairāki scenāriji – no optimistiskākā līdz pesimistiskākajam -, jo atkarībā no turpmākiem panākumiem vakcinācijā, no cilvēku, sabiedrības uzvedības pirmssvētku un svētku laikā, situācija varētu attīstīties ļoti dažādi.

“Koalīcijā šodien nonācām pie vairākiem būtiskiem pieturas punktiem. Pirmais būtu tāds, ka nosacīti līdz 6.decembrim būtiskus jaunus, iepriekš neapspriestus atvieglojuma pasākumus mēs neplānojam ieviest. Mums ir rūpīgi jāvērtē situācija,” uzsvēra ministrs.

Tieši ap 6.decembri Latvijā varētu būt masveidā pieejami antigēnu paštesti, kas tiks nodrošināti publiskajam sektoram, tostarp skolām un interešu izglītības vajadzībām.