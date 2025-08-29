Vistas soļankas recepte – sātīga un aromātiska zupa 0
Šī vistas soļanka ir īsts garšu sprādziens – viegli kūpināta vista, marinēti gurķīši, olīvas un citrona nianses satiekas siltā, bagātīgā zupā. Pasniedz ar krējumu vai jogurtu un baudi! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 300-400g žāvēta vistas krūtiņa;
2. 5-6 marinēti gurķīši;
3. 2 vidēja izmēra burkāni
4. 1 neliels kartupelis;
5. 1 sīpols;
6. 2-3 daiviņas ķiploks;
7. 3 ēdamkarotes tomātu pasta;
8. 1 buljona kubiciņš;
9. Pāris ēdamkarotes olīveļļas cepšanai;
10. 1 citrons, pāris melnās olīvas, 2-3 lauru lapas.
Pagatavošana:
1. Katliņā lej ūdeni (apmēram 3-4l), pievieno buljona kubiciņu un lauru lapas, liek vārīties, pēc brīža pievieno sagrieztu kartupeli.
2. Pannu ieeļļo un apcepj sakapātu sīpolu un ķiploku.
3. Kamēr sīpols/ķiploki cepjas, sarīvē burkānus, un pievieno klāt, cepj apmēram 5min.
4. Kad viss apcepies, masu pārliek katliņā. Pannu notīra un liek apcepties sagriezto vistu, pa to laiku sakapā marinētos gurķīšus un pievieno vistiņai, pēc pāris minūtēm pievieno arī tomātu pastu, pasautē un visu pārliek katliņā.
5. Zupu vāra uz mazas uguns apmēram 1h, vārīšanas beigu daļā pievieno 2-3 šķēlītes citrona un olīvas.
Pasniedz ar bezpiedevu jogurtu/krējumu un svaigiem pētersīļiem.
Lai labi garšo!