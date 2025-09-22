VIDEO. Bez pavadas nekur! Glābšanas operācijas laikā suns pārsteidz policistus 0

11. septembra pusdienlaikā ASV Auroras policija un ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu par ugunsgrēku dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, virsnieki pamanīja liesmas, kas nāca no ēkas aizmugures.

Nezinot, vai kāds atrodas iekšā, izmeklētāji Maikls Īlijs un Džeikobs Leonards izlauza durvis un devās dūmu pilnajā mājā. Pārmeklējot telpas, Īlijs sastapa amerikāņu stafordšīras terjeru Oukliju. Taču pirms virsnieks paspēja suni satvert, četrkājainais draugs pats parādīja pārsteidzošu rīcību — steigšus aizveda policistu cauri dūmiem tieši pie vietas, kur karājās viņa pavada. Tikai tad, kad pavada bija piestiprināta, Ouklijs ļāvās droši izvest sevi no liesmu pārņemtās mājas.

Par laimi, cilvēki ugunsgrēka laikā mājās nebija, un neviens necieta. Pēc sākotnējās izmeklēšanas secināts, ka ugunsgrēks sācies bēniņos, un nav nekādu pazīmju par ļaunprātīgu rīcību. Lai gan māju vēl varēja apdzīvot, īpašniekiem ieteikts drošības nolūkos kādu laiku dzīvot citur.

Saimnieki, kas vēlējās palikt anonīmi, pateicās policijai:

“Ouklijs ir mūsu ģimenes lepnums — enerģisks, rotaļīgs un mīl zemesriekstu sviestu. Viņš vienmēr guļ mums blakus un pat skaļi krāc. Būsim mūžīgi pateicīgi policistam Maiklam un viņa drosmei, jo pateicoties viņam mūsu suns ir dzīvs.”

Auroras policijas priekšnieks Mets Tomass uzsvēra:

“Lepojos ar mūsu virsniekiem. Viņu ātrā rīcība mainīja situāciju, un īpaši priecē, ka ģimenei tika atdots atpakaļ tās loceklis — pat ja viņam ir četras ķepas.”

