Tas ir tikai sākums satraucošiem notikumiem Krievijā: atklājies Putina fiasko, ko vairs nav iespējams noslēpt 0
Krievijā izveidojies būtisks valsts budžeta deficīts, kuru vairs nav iespējams segt ar līdzekļiem no Nacionālās labklājības fonda. Tas viss liecina par dziļām ekonomiskām problēmām valstī, vēsta “Kanāls 24”.
Jaunākajās publikācijās arvien biežāk tiek pausts viedoklis, ka Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam nav panākumu kaujas laukā un ka viņš nav spējīgs uzvarēt karā, norāda Ukrainas Nacionālā stratēģisko pētījumu institūta galvenais konsultants Ivans Uss.
Pēc viņa teiktā, šo retoriku pirmie sākuši izplatīt tieši ekonomikas mediji, un tā nebūt nav nejaušība.
Žurnālisti fiksē arvien redzamākas negatīvas izmaiņas Krievijas ekonomikā. Galvenais signāls: 2025. gada augustā un septembrī valsts budžeta deficītu vairs nevarēja segt ar Nacionālās labklājības fonda likvīdo daļu.
Tas ir kritisks brīdis, jo iepriekš, pat pirmajos trīsarpus gados kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krievija spēja līdzsvarot finanses, izmantojot šo rezerves fondu.
Finansiālo problēmu dēļ Kremlis jau no 2026. gada 1. janvāra ir spiests paaugstināt pievienotās vērtības nodokli (PVN) par 2%.
Pēc eksperta domām, tas ir nepārprotams signāls, ka valsts budžetā trūkst līdzekļu.
Tomēr, visticamāk, ar to viss nebeigsies.
“Pastāv iespēja, ka tiks iesaldēti Krievijas iedzīvotāju banku noguldījumi — par šādu iespēju piesardzīgi runāja finanšu ministrs.
Tas nozīmē, ka Krievijas ekonomiskā krīze vairs nav tikai teorētiska prognoze — tā kļuvusi par realitāti, kuru Maskava vairs nespēj noslēpt ne ar propagandu, ne ar statistikas manipulācijām.