15:41, 12. septembris 2025
Šis video no “Rīgas satiksmes” tramvaja jau izpelnījies plašu uzmanību sociālajos tīklos. To uzņēmis kāds aculiecinieks, kurš iemūžinājis skaļu strīdu starp divām pasažierēm – tumšmati un gaišmati.

Konflikts sākās brīdī, kad tumšmate aizrādīja, ka gaišmate nav validējusi e-talonu.

Video sākas brīdī, kad gaišmate saka: “Nomierini savus nervus!”

Tumšmate: “Ko lūdzu?”

Gaišmate: “Aiztaisi savu muti!”

Pēc šiem vārdiem tumšmate kļuva īpaši dusmīga un metās virsū gaišmatei. Sekoja emocionāla lamāšanās, kurā tumšmate pārmeta, ka gaišmate brauc bez biļetes un tādēļ “mēs nekad neiekļūsim normālā sabiedrībā”. Gaišmate centās atvairīties, sakot “Ko tu dari?! … Slimā…”.

Fona trokšņos dzirdama kāda satraukta kundze, kura mēģina norādīt: “Latviešu meitenes, nu gan jūs kaunu taisāt!”

Arī komentāros pie video cilvēku viedokļi dalās.

Daži smejas par situāciju un ironizē, ka “pašai patīk sist, bet runā par normālu sabiedrību”.

Citi aizstāv tumšmati, sakot, ka biļetes jāpērk, bet piebilst – kontrolieri ir tie, kuriem tas jākontrolē, nevis citi pasažieri.

Kāda lietotāja skaidro, ka vienmēr pērk biļeti “Mobilly” lietotnē, un nu esot bail, ka neuzbrūk arī viņai, ja biļetes validēšana nenotiek ar skaņu.

Daļa skatītāju nosoda abu sieviešu uzvedību, saucot to par kaunu un zosu cīņu.

Citi ironiski iesaka video izmantot kā reklāmu “Rīgas satiksmei”, savukārt kāds komentētājs paslavē meitenes par to, ka “vismaz latviski izlamājās”.

