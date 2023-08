VIDEO. Drāma “Rimi” veikalā: Pircēju šokē apkopējas uzvedība, kura lamājusies krieviski un braukusi viņai virsū ar grīdas mazgājamo mašīnu Ieteikt







Autors: Inese Supe

Portāla LA.LV redakcijā vērsās sieviete, kura vēlējās palikt anonīma, bet nespēja klusēt par piedzīvoto tirdzniecības centrā “Spice” esošajā “Rimi” veikalā.

“Anonīmi tāpēc, jo es uzskatu, ka tas ir bīstami manai dzīvībai un veselībai, jo attieksme ir neadekvāta situācijās, kad tu pieej pie cilvēka pieklājīgi klāt, brīdī, kad viņš pilda savus darba pienākumus, un palūdz publiskā telpā uzvesties klusāk,” viņa sacīja.

Sieviete mums pastāstīja, ka viņai iepirkšanās nozīmējot atpūtu – klausīties veikalā esošo mūziku un lēnā garā izvēlēties preci. Tāds pat noskaņojums bijis arī šo pirmdien, 21.augustā, kad viņa devusies nesteidzīgā iepirkšanās tūrē.

“Es jau biju izvēlējusies, ko vēlos iegādāties, bet atcerējos, ka man nepieciešams vēl ķiplokus, sīpolus nopirkt un gāju pie dārzeņu stenda. Es lēnā garā staigāju un redzu divas apkopējas. Viena brauc ar grīdas mazgājamo mašīnu, otra stāv pie ejas un skaļi bļauj krieviski, kaut ko tur regulē, bļaustās. Es sapratu, ka tur ir māte un meita. Es piegāju pie tās mātes un jautāju, vai viņas varētu nebļaut? Es palūdzu tai mātei, lai viņas runā klusāk un lai nerunā krieviski, bet runā valsts valodā. Es tā čukstus, klusiņām, klusiņām, bet tā sieviete momentā sāka bļaut… Es, godīgi sakot, tos tekstus neatceros, bet tas bija “maķ pere maķ”. Vienīgais, ko es atceros, ka tā sieviete krievu valodā teica, ka viņa māca savam bērnam mazgāt grīdu. Es teicu, bet kāpēc jūs tā lamājaties? Ka es paņemšu tūlīt kameru un uzfilmēšu, kā jūs uzvedaties darba laikā veikalā ar klientiem,” tā portālam LA.LV pastāstīja anonīmā pircēja, kura piedzīvojusi šo nepatīkamo situāciju “Rimi” veikalā.

Pircēja turpināja stāstīt: “Un kamēr es ņemu telefonu, sievietes meita brauc apkārt tiem stendiem, kurā izvietoti sīpoli, tomāti. Un viņa ( meita – red.) no aizmugures, viņa augstāk uz tās mašīnas sēž, viņa to laukumu redz, un speciāli no aizmugures, apzināti uzbrauc man virsū! Viņa brauca no muguras, es neredzēju, ka man brauc virsū ar grīdas mazgājamo mašīnu! Es runāju ar to māti tikmēr, un tā meita piebraukusi rauj man ārā no rokām telefonu. Tas telefons kaut kā krīt, un es liecos pēc tā aparāta un saku, ka jūs nedrīkstat manu telefonu aiztikt, kas vēl nebūs?! Es liecos un tajā brīdī tā māte ar visiem krievu lamu vārdiem sita man pa galvu no aizmugures.”

Cietušo sievieti pēc incidenta atbalstījuši citi pircēji, kuri notiekošo vājprātu redzējuši. Klāt pienākuši arī “Rimi” darbinieki un veikala atbildīgā persona. Atsteigusies apsardze un tad kopīgi pieņemts lēmums, ka ir jāizsauc Valsts policija. Tikmēr grīdas mazgājamā mašīna kopā ar visu meitu un māti pazudusi no redzeloka…

Valsts policija esot ieradusies ļoti ātri, tā atceras cietusī sieviete. Operatīvi apskatījušies arī videonovērošanas kameru ierakstus. Tur bijis skaidri redzams, ka persona, kura pārvietojās ar grīdas mazgājamo mašīnu, esot apzināti braukusi cietušajai sievietei virsū.

“Tad, kad es jau kāpu no tā policijas busiņa ārā, viens policists jau bija aizgājis izņemt to ierakstu un to māti bija atvedis, kas man iesita. Viņš man parādīja to ierakstu un, es nezinu, ko tas nozīmē juridiski, teica, ka viņas tiekot sodītas uzreiz uz vietas. Es nezinu, ko tas nozīmēja. Tā meita bija atteikusies nākt uz policijas busiņu sniegt paskaidrojumus, jo viņai saucot ātro palīdzību,” tā portālam LA.LV sacīja “Rimi” veikalā cietusī sieviete.

Sieviete noteic, ka šīs “Rimi” veikala darbinieces nepateica nevienu vārdu latviski: “Kas ir tā problēma, ka krievs jūtās, ka viņš ir tas pamatiedzīvotājs. Tur bija tā reakcija tieši tāda, un tas ir tas iemesls! Mums ir jāmaina tas uzskats, jo Latvijā pamatiedzīvotājs ir latvietis. Jā, arī krievs, bet valsts valoda ir latviešu valoda un nevienam nav tiesības nekādā veidā agresēt. Nevienam!”

Valsts policijā portālam LA.LV skaidroja:” Valsts policijas darbinieki bija saņēmuši izsaukumu par šādu gadījumu. Saistībā ar notikušo ir uzsākts administratīvais process, un tā izskatīšanas laikā tiks vērtēts nodarījums un atbildība. Konfliktā iesaistītās personas ir noskaidrotas.”

Par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību, Valsts policija piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

Šajā gadījumā Administratīvā procesa ietvaros meita, kura cietušo sievieti centās taranēt ar grīdas mazgājamo mašīnu, tika sodīta ar 75 eiro lielu sodu, savukārt, māte, kura iesita “Rimi” veikala klientei pa galvu, tika sodīta ar 50 eiro lielu naudas sodu.

Tikmēr “Rimi Latvia”sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite portālam LA.LV par notikušo incidentu pauda šādu komentāru: “Diemžēl Spices “Rimi” notika incidents, kur apkopējas savā starpā runāja krievu valodā, izvēršoties agresīvam konfliktam ar neapmierinātu pircēju. Pircēju drošība un augsta apkalpošanas kvalitāte ir “Rimi” prioritāte, tāpēc agresīva rīcība mums nav pieņemama un atvainojamies pircējai, kā arī citiem apmeklētājiem par piedzīvoto situāciju. Lai arī ticam, ka abpusēji cieņpilna saruna un attieksme spēj atrisināt daudzus konfliktus, agresīva uzvedība mūsu veikalos nav pieņemama, tāpēc kritiski izvērtēsim sadarbību ar ārpakalpojuma servisa kompāniju, kas Spices “Rimi” nodrošina telpu uzkopšanu, tajā pat laikā pieprasot konkrētos apkopējus atstādināt no amata pienākumu pildīšanas noteiktajā objektā.“

Rakstam pievienots cietušās sievietes video no incidenta brīža “Rimi” veikalā.