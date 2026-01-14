“Nebija nekādu brīdinājuma zīmju!” Kamēr ģimene mežā bauda ziemas priekus, mednieki blakus šauj 0
Šobrīd cilvēki izmanto katru brīdi, lai izbaudītu ziemas priekus. Šī sakarā redakcijā saņēmām ziņu no lasītāja, kurš vērsa uzmanību uz situāciju, kas varēja izvērsties lielā traģēdijā.
“Vēlos vērst uzmanību uz situāciju, ar ko saskāros aizvadītājās brīvdienās. Mēs ar ģimeni devāmies izbaudīt ziemas priekus uz tuvējo mežu. Mums ir zināma forša atpūtas vieta, kur ierīkots galds. Mēdzam tur doties gan vasarā, gan ziemā. Gatavojam ēst un baudām dabu. Taču šoreiz konkrētajā teritorijā notika medības.
Tas, kas mūs nepatīkami pārsteidza, – nebija nekādu brīdinājuma zīmju vai informācijas par medību norisi. Pat sastaptie mednieki ceļa malā nepabrīdināja mūs, neapstādināja, lai noskaidrotu, kur dodamies, vai lai ieteiktu izvēlēties citu maršrutu.
Kā cilvēkam, kurš mežā dodas izbaudīt dabu, šāda situācija bija ļoti satraucoša. Radās jautājums, vai tiešām nav jābūt kādām norādēm, brīdinājuma zīmēm vai citam veidam, kā paziņot cilvēkiem, ka konkrētajā vietā notiek medības, lai izvairītos no traģiska negadījuma,” vaicāja lasītājs.
LA.LV sazinājās ar Latvijas Mednieku savienības (LMS) valdes priekšsēdētāju Juri Buškevicu, lai noskaidrotu, kā šādos gadījumos ir jārīkojas medniekiem un kā cilvēkiem, kuri devušies uz mežu atpūsties, nezinot, ka tur notiek medības.
Juris Buškevics skaidro: “Latvijas Mednieku savienība uzsver, ka drošība medībās ir absolūta prioritāte, un medības Latvijā notiek tikai, ievērojot Medību likumu un Ministru kabineta noteikumus “Medību noteikumi”, kuros noteiktas prasības gan medību organizēšanai, gan drošības ievērošanai.
Drošības prasības paredz arī to, ka šāvienu drīkst izdarīt tikai pa skaidri redzamu un atpazītu mērķi, un medniekiem ir aizliegts tēmēt vai šaut cilvēku, transportlīdzekļu, ēku un ceļu virzienā.
Attiecībā uz šo gadījumu vēlamies norādīt, ka normatīvie akti neparedz vispārīgu pienākumu katrā medību reizē obligāti norobežot mežu vai izvietot brīdinājuma zīmes visās iespējamās piekļuvēs, tāpat medniekiem nav tiesiska pamata “kontrolpunktu” režīmā apturēt transportlīdzekļus uz publiskajiem autoceļiem.
Tajā pat laikā Latvijas Mednieku ētikas kodekss nosaka: “Mednieks ciena un ņem vērā citu sabiedrības locekļu tiesības būt klātesošiem dabā. Mednieks respektē zemes īpašniekus un ņem vērā viņu intereses, konstruktīvus lūgumus un norādījumus.”
Savukārt, Ētikas kodeksa komentāros pie attiecīgās normas ir norādīts: “medniekam medību laikā, satiekot mežā cilvēku, kurš sēņo, ogo vai vienkārši ir devies pastaigā vai pārgājienā, būtu ieteicams rīkoties šādi: pirmkārt, pieklājīgā formā darīt zināmu par savu klātbūtni un informēt, ka šobrīd notiek medības.
Jāsaprot, ka satiktajam cilvēkam var trūkt izpratnes par medībām un šaujamieročiem, līdz ar to mednieka komunikācijai jābūt pieklājīgai, bez darbībām, kas var radīt apdraudējuma sajūtu citiem cilvēkiem.
Vēlams noskaidrot viņu plānotos maršrutus un koriģēt savus plānus, lai viens otram netraucētu klātesamību dabā. Medību ar dzinējiem gadījumā, ja nav iespējams pārplānot un medīt citā vietā, kas pragmatisku iemeslu dēļ var būt grūti realizējams, ieteicams aicināt satiktos cilvēkus uzgaidīt blakus medniekiem līdz konkrētā masta beigām, pēc kā visi droši var turpināt savas gaitas.””
LMS valdes priekšsēdētājs uzsver: “No minētā izriet arī atbilde, kas balstās savstarpējā cieņā, kā rīkoties medniekiem un cilvēkiem –, medniekiem informēt citus cilvēkus, ka notiek medniekus, ja satiek tos un cilvēkiem, kas dodas dabā uzrunāt medniekus informējot viņus par savu plānoto maršrutu. Tādā veidā panākot, ka visas iesaistītās puses var realizēt savu plānu – baudīt dabu un nodrošināt medījamo dzīvnieku populācijas apsaimniekošanu visas sabiedrības interesēs.”
