VIDEO. Latgales dārzā iemūžināts “mini kolibri” – skatītāji min, kas tas īsti ir 0
Vietnē “TikTok” publicēts video, kas raisījis diskusijas par kādu neparastu kukaini Latvijas dārzos.
Sieviete, rādot kukaini, kas aplido viņas puķes, uzrunā skatītājus: “Vasali, tiktokieši! Kāds ir redzējis šādu kukaini?”
Viņa stāsta, ka kukainis atgādina kolibri putniņu un šis jau esot otrais vakars pēc kārtas, kad viņa to novēro pie saviem ziediem.
Video skatītāji atzina, ka arī paši dažkārt sastapuši šo neparasto radību, taču citi to redz pirmo reizi mūžā.
“Es pirmo reizi redzu.”
“Jums gan interesanta latgaļu fauna!”
“Gadus trīs atpakaļ bija manā lodžijā pie puķēm, nodomāju, ka kolibri.”
“Esmu redzējusi šovasar.”
“Jā, bērnībā redzēju puķu dobē.”
“Pūkumuša vai sfings. Es to redzēju uz naktssvecēm.”
“Baisais zvēriņš.”
“Divus gadus atpakaļ sastapu un šogad tikai vienu reizi redzēju Jelgavā. Latviski sauc par sfingu tauriņu.”
Komentāros vairākkārt pieminēts, ka neparastais kukainis, visticamāk, ir sfingu dzimtas tauriņš, ko tautā mēdz dēvēt arī par “pūkumušu” jeb “kolibri tauriņu” tā lidojuma manieres dēļ.