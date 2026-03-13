VIDEO. Kad dziesmas vieno paaudzes: “Lielais Koncerts” stāsts 0
Svinot “Lielais Koncerts” 5 gadu jubileju, turpinās daudzsēriju īsfilmu cikls, kas ļauj ielūkoties šī projekta stāstā un cilvēkos, kuri to veidojuši un piedzīvojuši.
Otrajā sērijā – “Ceļš uz “Lielais Koncerts”: kustība, kopiena un kultūras fenomens” – atklājas, kā no idejas radies kas daudz lielāks par vienu koncertu. Gadu gaitā tas ir kļuvis par notikumu, kas vieno māksliniekus, koncerta apmeklētājus un skatītājus visā Latvijā, radot īpašu kopības sajūtu un atmosfēru.
Savās sajūtās un pieredzē dalās Baiba Sipeniece-Gavare, Arstarulsmirus, Elīna Zālīte-Saulriete un Māris Verpakovskis, atklājot, kas padara šo koncertu tik īpašu.
Baiba Sipeniece-Gavare uzsver, ka vecas dziesmas jaunās skaņās mēģināts atdzīvināt vienmēr, taču īstais izaicinājums ir tās gaumīgi pasniegt un pārvērst par lielu notikumu. Tas prasa cilvēkus ar redzējumu un talantu – ne tikai aprēķinus un plānošanu, bet spēju radīt sajūtu un stāstu. Viņa arī atgādina, cik ļoti cilvēkiem nepieciešamas emocijas: “Ja tu dzīvo emocionālā badā, tā ir katastrofa.” Tāpēc šādi notikumi ir kā emocionālā maize, kas mums visiem laiku pa laikam ir vajadzīga.
Arstarulsmirus stāsta, ka viens no “Lielais Koncerts” pamatiem ir pārsteigums – kas izpildīs dziesmas, kā tās skanēs un kā tiks vizuāli pasniegtas, jo katra dziesma iegūst jaunu skanējumu un jaunu dzīvi.
Savukārt Māris Verpakovskis šo notikumu raksturo kā kaut ko starp koncertu un Dziesmu svētkiem. Ideja bija radīt koncertu, kurā cilvēki ne tikai klausās, bet arī dzied līdzi – ar dziesmu vārdiem uz lielā ekrāna, līdzīgi kā karaoke. Tas ļauj tūkstošiem cilvēku vienlaikus kļūt par daļu no koncerta.
Elīna Zālīte-Saulriete uzsver unikālo sajūtu, kad vairāki desmiti tūkstošu cilvēku dzied vienas un tās pašas, labi zināmās dziesmas, radot spēcīgu vienotības, sirsnības un aizkustinājuma brīdi – tieši tās emocijas, pēc kurām cilvēki nāk.
Sipeniece atceras arī īpašus brīžus: viņa ir redzējusi cilvēku acis, kad viņi stāv, dzied un pat lietus laikā neiet prom – jo tajā brīdī svarīgāka par visu ir sajūta, ko rada mūzika un kopā būšana.
“Lielais Koncerts” ir arī vieta, kur satiekas paaudzes – uz koncertu var doties gan vecāki, gan bērni, jo vienā skatuvē līdzās ir gan jaunie izpildītāji, gan mākslinieki, kuru dziesmas jau kļuvušas par klasiku.
Tā ir iespēja piedzīvot latviešu mūzikas mantojumu no jauna – kad jaunie izpildītāji dzied vecās dziesmas un pieredzējuši mākslinieki piešķir jaunu skanējumu jaunām dziesmām, visiem atrodoties vienā skatuvē.
Kā saka Baiba Sipeniece-Gavare – tas ir notikums, uz kuru vienkārši ir jāiet. Līdzīgi kā uz Dziesmu svētkiem.
“Lielais Koncerts” ir tradīcija, kurā katrs var atrast kaut ko sev. Un tas ir projekts, kas pieder mums visiem – tas pieder tautai.
Šī gada jubilejas koncertā – “5. Lielais Koncerts” 30. maijā Mežaparkā – skanēs gan skatītāju balsojumā izvēlētās dziesmas no iepriekšējiem gadiem, gan arī jauni skaņdarbi un mākslinieki, kas līdz šim uz Lielais Koncerts skatuves vēl nav bijuši.